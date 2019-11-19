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В России начал работу оператор сервисов киберзащиты CyberART

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В России начала работу CyberART — профессиональная сервисная служба в сфере киберзащиты. CyberART создан на базе центра мониторинга информационной безопасности и реагирования на компьютерные инциденты (SOC). Оператор будет оказывать комплексные услуги по мониторингу событий информационной безопасности и реагированию на компьютерные инциденты, предоставлению средств защиты информации и управлению ими, поведенческому анализу контента и контролю сетевой активности, управлению уязвимостями, тестированию на проникновение и еще ряду направлений в области информационной безопасности.

Трансформация центра мониторинга и реагирования в оператора CyberART обуславливается следующими причинами: рост количества кибератак, их сложность, необходимость ряду организаций соответствовать требованиям регуляторов по обеспечению информационной безопасности. Чтобы самостоятельно закрывать такие задачи, компании нужно содержать дорогостоящий штат сотрудников, а также регулярно закупать и обновлять соответствующие технические решения. Работа с оператором сервисов киберзащиты позволит предприятию использовать только те услуги, которые ему необходимы, взаимодействовать с командой специалистов, которая регулярно обучается и имеет опыт предотвращения разнообразных угроз, а также снизить капитальные затраты на обеспечение информационной безопасности.

CyberART оказывает сервисы по следующим направлениям: анализ контента, контроль инфраструктуры, сетевая активность, аудит безопасности, защита данных, защита веб-приложений, аудит инфраструктуры и другие.

«Для многих компаний создание собственного SOC трудоемко и очень затратно. Понимая это и ощущая требования рынка, мы трансформировали работу SOC, чтобы оказывать услуги по сервисной модели. В этом формате продолжит развиваться оператор CyberART. За время нашей работы мы накопили экспертный опыт, нами были апробированы различные технологии и подходы в области обеспечения информационной безопасности. О своем опыте мы хотим рассказывать, и теперь у нас есть площадка для этого», – сказал представитель оператора сервисов киберзащиты CyberART Владимир Дмитриев.

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