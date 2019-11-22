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Gett будет использовать технологии Group-IB для проверки водителей

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Gett и Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, ведут переговоры о партнерстве с целью повышения безопасности пассажиров и водителей сервиса Gett. Об этом CNews сообщили в Group-IB.

Проект соглашения предусматривает тестирование готовых решений Group-IB в процессах отбора водителей в информационном пространстве, и создание нового продукта для достижения оптимального результата. Речь идет о системе, которая позволит проверять водителей не только офлайн, по уже существующим процессам отбора в Gett, но и доработать систему отбора в онлайн.

«Gett всегда и на всех рынках инвестировал в людей, а в России особенно этот ресурс ценится. С первого дня работы мы делаем ставку на качественный отбор водителей, но важно, что о водителях мы заботимся не меньше, чем о пассажирах. Поскольку у нас фокус на корпоративный сегмент, наши пассажиры – люди более адекватные и вежливые. Мы, как информационная платформа, боремся за комфорт обеих сторон и хотим усилить проверки в цифровом пространстве как пассажиров, так водителей (ведь сейчас все оставляют свой цифровой след)», — отметил Анатолий Сморгонский, генеральный директор Gett в России.

«"Серые" такси — неуправляемая, криминализованная зона, с которой необходимо бороться, — сказал Илья Сачков, CEO Group-IB. — Инцидент с нелегальным такси в центре Москвы – для меня не просто очередной эпизод, где кто-то решил, что можно взять и заставить ждать еще 10 машин или помахать кулаками перед твоим лицом. Такое не позволено никому и не надо бояться противостоять "серому" рынку частного извоза, пассажироперевозок, искусственных пробок возле аэропортов и других объектов, мы также выступаем за тщательный отбор и профессиональную подготовку водителей».

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