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Eset обнаружила вредонос, который маскируется под локальный порт Windows

Безопасность Техническая защита
, Текст: Владимир Бахур

Eset обнаружила вредоносный загрузчик DePriMon, который способен создавать новые локальные порты с именем Windows Default Print Monitor. Благодаря сложности и модульной архитектуре обнаруженное ПО можно считать целой программной платформой.

По данным телеметрии Eset, DePriMon действовал с марта 2017 года. В ряде случаев DePriMon распространялся вместе с ПО, принадлежащим группировке киберпреступников Lamberts. Оно также связано с известной утечкой информации из хранилища ЦРУ — Vault 7.

Вредонос DePriMon обладает расширенным функционалом и прогрессивной архитектурой: программа загружается в память и выполняется в виде DLL-файла. При этом файл не сохраняется на диске. В то же время DePriMon имеет расширенную конфигурацию с набором интересных компонентов и шифрование, которое эффективно защищает его соединение с командным сервером (C&C).

DePriMon — мощный, гибкий и устойчивый инструмент, предназначенный для загрузки и выполнения компонентов, а также для сбора информации о системе и пользователе. Примечательно, что данное ПО — первый пример вредоноса вида Port Monitors, обнаруженный в реальной среде.

Eset рекомендует соблюдать базовые правила информационной безопасности и использовать комплексные антивирусные решения для защиты домашней сети как от ранее известных, так и от новых киберугроз.



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