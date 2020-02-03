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«Лаборатория Касперского»: наличие правил работы с данными для третьих лиц помогает снизить ущерб в случае утечки

Безопасность Стратегия безопасности

По данным «Лаборатории Касперского», если в организации внедрены специальные политики доступа к корпоративной информации для третьих лиц, в том числе подрядчиков, то она с большей степенью вероятности получит от поставщика возмещение в случае утечки по его вине. Компенсацию по итогам таких инцидентов получали 71% крупных и 68% небольших компаний, в которых такие политики внедрены, и лишь 22% крупных и 28% небольших компаний, где подобных политик нет.

Организации часто открывают поставщикам и партнерам доступ к внутренней информации, чтобы те могли выполнять обязательства по контракту, но, конечно, это может привести к утечке. Подобный тип киберинцидента входит в топ-3 самых дорогостоящих: средняя сумма ущерба от него в мире составляет $2,57 млн. Вот почему многие организации устанавливают для третьих лиц правила работы с совместными ресурсами и данными, а также принимают меры на случай несоблюдения требований. Это позволяет четко обозначить зону ответственности каждой из сторон. По данным «Лаборатории Касперского», такие политики внедрены в 79% компаний в мире.

Также исследование показало, что организации, в которых внедрены политики доступа к данным третьих лиц, в целом внимательны к инцидентам, связанным с утечками, и тщательно анализируют их. Так, об утечках данных по вине поставщика сообщила почти каждая четвертая крупная компания (24%), в которой оговорены политики для третьих лиц, и только примерно каждая десятая (9%) из тех, где таких политик нет наиболее внимательны.

«Результаты нашего исследования могут показаться парадоксальными, ведь напрашивается вывод, что компании, в которых установлены политики доступа к данным, чаще страдают от утечек через инфраструктуру поставщиков. Но, возможно, дело в том, что организации, часто работающие с подрядчиками, лучше осознают связанные с этим риски и пытаются обезопасить себя путем внедрения соответствующих политик. Хотя, безусловно, чем с большим количеством третьих лиц сотрудничает компания, тем выше вероятность утечки. Если же правила доступа к данным для подрядчиков определены, скорее всего можно будет узнать, почему стал возможен подобный инцидент», — сказал Сергей Марцынкьян, руководитель отдела продуктового маркетинга для корпоративного бизнеса «Лаборатории Касперского».

Чтобы обезопасить компанию от утечек данных через инфраструктуру поставщиков, «Лаборатория Касперского» рекомендует: регулярно выверять список всех подрядчиков и убеждаться в том, что у них есть доступ только к тем данным, которые действительно нужны им для выполнения обязательств по договору; устанавливать для третьих лиц правила работы с корпоративными данными, включающими политики информационной безопасности и законодательные требования, и обязательно уведомлять о них каждого подрядчика; использовать специализированную платформу для противодействия комплексным угрозам на уровне сети Kaspersky Anti Targeted Attack, которая помогает детектировать сложные атаки на ранней стадии.

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