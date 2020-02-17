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Комплекс «Периметр» для защиты от DDoS-атак получил сертификат ФСТЭК

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ФСТЭК России выдала сертификат соответствия на комплекс защиты от DDoS-атак «Периметр», производства компании «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг»).

«Периметр» — первое решение по защите от атак типа «отказ в обслуживании» (Anti-DDoS), поставляемое как автономный комплекс и сертифицированное ФСТЭК России. В отличие от решений, перенаправляющих трафик для очистки на внешние площадки, «Периметр» осуществляет фильтрацию непосредственно на сети передачи данных заказчика. Такой подход не только обеспечивает сохранность клиентских данных, но и исключает перегрузку всей промежуточной сетевой инфраструктуры при перенаправлении трафика.

«Периметр» — сертифицированное по уровню 4 РД НДВ средство защиты конфиденциальной информации, которое помогает государственным и корпоративным заказчикам выполнять требования ряда российских нормативно-правовых актов: совместного приказа ФСТЭК России и ФСБ России №489/416 «Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в информационных системах общего пользования» за счет использования сертифицированного средства фильтрации и блокирования сетевого трафика; приказов ФСТЭК №17 от 11 февраля 2013 г. и №21 от 18 февраля 2013 г., регламентирующих защиту государственных информационных систем и безопасность персональных данных; федерального закона №187-ФЗ «О безопасности критической информационной структуры Российской Федерации» и подзаконных актов: приказа ФСТЭК №239 от 25 декабря 2017 г., в части предотвращения вторжений (компьютерных атак) и обеспечения доступности значимых объектов, приказа ФСБ №196 от 06 мая 2019 г., в части выявления и реагирования на компьютерные инциденты, работы с артефактами атаки и отсутствием недекларированных возможностей в используемом программном обеспечении; приказа ФСТЭК №31 от 14 марта 2014 г. в части обеспечения мер по защите АСУТП на критически важных объектах.

Сертифицированное решение необходимо компаниям финансового сектора для выполнения мер, определенных в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер», а также для обеспечения доступности информационных ресурсов платежных систем по требованиям Федерального закона №161-ФЗ от 27 июня 2011 г. «О национальной платежной системе» и Постановления правительства РФ №584 от 13 июня 2012 г. «Положение о защите информации в платежной системе».

Кроме того, возможности «Периметра» соответствуют методическим рекомендациям по созданию ведомственных и корпоративных центров государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации.

Роман Жуков, директор центра компетенций компании «Гарда Технологии», сказал: «Успешная сертификация в ФСТЭК России подтверждает качество и востребованность решения. "Периметр" выбирают крупнейшие операторы связи и корпорации нашей страны как для защиты от DDoS-атак собственной инфраструктуры, так и для обеспечения безопасности своих клиентов. Мы уверены в надежности своих решений, а пройденные сертификационные испытания подтверждают их соответствие отечественным требованиям по защите информации».

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