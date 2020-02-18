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«Лаборатория Касперского» представила итоги опроса по удаленному способу голосования

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

Согласно новому исследованию «Лаборатории Касперского», половина опрошенных выбирают удаленный способ голосования с помощью интернет-технологий, когда дело касается принятия решений о благоустройстве района. При этом 44% предпочитают обсуждать проекты, лично присутствуя на собраниях жителей и общественных слушаниях. В то же время большинство респондентов по-прежнему негативно настроены по отношению к участию в управлении жизнью района: 67% не считают, что волеизъявление что-то изменит.

В российском обществе наблюдаются и позитивные тенденции: у граждан возрастает ощущение ответственности за то, что происходит во дворе и доме, в районе и городе. Недавнее исследование «Левада-центра» продемонстрировало, что более половины (53%) респондентов в полной и значительной мере чувствуют ответственность за то, что происходит в доме и во дворе, где они живут.

Вовлечение граждан в принятие тех или иных решений важно, поскольку оно побуждает жителей ещё более активно отстаивать свои интересы и участвовать в решение проблем. Потребность в снижении апатии и «иждивенческих настроений» среди граждан тесно связана с идеей инициативного бюджетирования. Она заключается в том, что никто, кроме жителей определённой местности, так называемого комьюнити, не знает всех вопросов местного значения и не понимает приоритизацию локальных проблем. Это значит, что, вовлекая граждан в принятие решений относительно расходования бюджета, представители власти решают проблемы именно этого комьюнити.

Для реализации идеи инициативного бюджетирования и вовлечения населения в решение локальных вопросов подходит блокчейн-система безопасных онлайн-голосований Polys от «Лаборатории Касперского». Это решение уже неоднократно использовалось для проведения опросов.

В 2019 году состоялись сразу два крупнейших в мире голосования на платформе Polys. В июне более 80 тысяч человек отдали свои голоса за конкретные объекты городской инфраструктуры в Волгограде и Волгоградской области, нуждающиеся в ремонте. Кроме того, система Polys использовалась для голосования за муниципальные инициативы в Нижегородской области, в котором приняли участие более 160 тысяч человек. На блокчейн-платформе также не раз проводили выборы в студенческие советы в РАНХиГС, Высшей школе экономики, Саратовском государственном университете, Тюменском государственном университете и других.

«Несмотря на пассивность и скепсис большей части респондентов, сейчас есть все шансы добиться быстрого вовлечения граждан в принятие решений на локальном уровне. Я уверен, жители активизируются, если им предоставить подходящий инструмент. Яркие примеры – это голосования на нашей платформе в Волгоградской и Нижегородской областях, где наша система помогла в разы увеличить количество проголосовавших при значительно меньших затратах на организацию голосования, – отметил Роман Алёшкин, руководитель проекта Polys. – В то же время статистика демонстрирует, что доля заинтересованного населения растёт. И среди тех, кто хочет участвовать в решение муниципальных вопросов, большая часть – это молодёжь, основные потребители электронных услуг».

Система Polys предоставляет гражданам безопасный и надёжный способ заявлять о своих потребностях и проблемах. В её основе лежат умные контракты, позволяющие создавать децентрализованные онлайн-сервисы на базе блокчейна. Такая технология обеспечивает распределённую обработку голосов и даёт каждому пользователю возможность проверить, был ли его голос учтён корректно. Платформа также гарантирует анонимность. Все данные, связанные с голосованием, хранятся не на серверах, а в информационных блоках на устройствах всех участников процесса. Так, злоумышленники не смогут получить к ним доступ, поскольку для этого необходимо взломать всю цепочку.

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