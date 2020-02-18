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PT Network Attack Discovery научилась отображать стадию атаки по матрице ATT&CK

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Positive Technologies выпустила девятую версию системы анализа трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD), которая позволит пользователям увидеть, на каком этапе находятся злоумышленники. Также в обновленной версии на 30% увеличено число определяемых протоколов, благодаря чему обеспечивается большая прозрачность сети.

В новой версии PT NAD появилась тепловая карта с тактиками по модели MITRE ATT&CK. Функция поможет пользователям понять, на какой стадии атаки находятся злоумышленники, и оперативно узнать о применяемых ими техниках. Чем больше атак на инфраструктуру организации совершено при помощи отдельной тактики, тем ярче цвет ее заливки. При выборе тактики на тепловой карте в интерфейсе PT NAD отображается список связанных с нею техник и количество попыток атак. Это, в свою очередь, позволит быстрее определить компенсирующие меры.

В новой версии системы также расширен набор определяемых и разбираемых сетевых протоколов. Теперь PT NAD детектирует 73 протокола (вместо 56 в предыдущей версии). Среди новых — специфичные проприетарные протоколы, которые иногда встречаются в сетях крупных российских компаний.

Определение протоколов дает понимание, в каком объеме и какого рода сетевые соединения устанавливаются внутри корпоративной сети. Это особенно актуально в связи с растущей подозрительной активностью в сетевой инфраструктуре организаций России и стран СНГ — анализ их трафика показал, что следы компрометации имеют сети 97% крупных компаний.

Другие улучшения в обновленной версии PT NAD нацелены на повышение удобства работы с продуктом. Улучшены функции фильтрации сессий, появилась фильтрация данных по группам сетевых узлов и возможность экспортировать данные виджетов.

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