Безопасность
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз
ИТ-бизнес
ИТ-рынок пережил кризис: как делать больше за меньшие деньги
Трансформация как сервис
Как разобраться в беспорядке с лицензиями на ПО

Спецпроекты

Microsoft представила ИБ-решения для мультиоблачной среды

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

Microsoft представила новые решения в области информационной безопасности в рамках международной конференции RSA Security, которая проходит в Сан-Франциско.

Microsoft стала первым крупным поставщиком облачных услуг, дающим возможность защитить всю мультиоблачную среду, а не только собственные приложения. Система Azure Sentinel объединяет события, генерируемые как локальными решениями безопасности от ведущих производителей, таких как Palo Alto Networks, с сигналами, которые генерируют облачные платформы, например Amazon Web Services (AWS).

С 24 февраля по 30 июня 2020 года Microsoft дает возможность без дополнительной оплаты импортировать журналы AWS CloudTrail в Azure Sentinel. Благодаря этому предложению клиенты AWS теперь могут получить доступ к лучшей в своем классе полностью облачной системе управления информацией и событиями безопасности (SIEM).

Также для подключения сигналов с устройств Интернета вещей и централизованного их анализа стал доступен новый Коннектор в составе Azure Sentinel.

Azure Sentinel, первая полностью облачная SIEM-система с технологией fusion AI, выделяет из огромного объема сигналов о возможных угрозах небольшое количество важных инцидентов, на которых должны сосредоточиться специалисты по безопасности. Только в декабре 2019 года внутри Microsoft система Azure Sentinel обработала почти 50 миллиардов подозрительных сигналов (что невозможно было бы сделать вручную) и с высокой степенью уверенности сообщила специалистам по безопасности всего о 25 инцидентах, которые необходимо расследовать. Подробнее об Azure Sentinel можно узнать в блоге Microsoft Security.

Служба Microsoft Defender ATP обеспечивает проактивную защиту от угроз, обнаружение последствий взломов, автоматизированные расследования и дает возможности оперативного реагирования в среде Windows и macOS. В дальнейших планах компании – поддержка операционных систем iOS и Android. Microsoft Threat Protection устраняет разрозненность систем безопасности, благодаря чему специалисты могут автоматически обнаруживать, расследовать и останавливать скоординированные многовекторные атаки. Она отсеивает несущественные и выделяет важные сигналы, которые могли бы быть пропущены, разгружая людей для работы над инцидентами, требующими их внимания. Это единственное решение такого типа, разработанное в соответствии с моделью нулевого доверия (Zero Trust). Подробнее о Microsoft Threat Protection можно узнать в блоге Microsoft Security.

Обеспечение безопасности предприятия — не только защита от внешних угроз, но и управление рисками внутренних атак, которое стало одним из главных приоритетов для CISO. Insider Risk Management в Microsoft 365, первое облачное интегрированное решение для управления внутренними рисками, помогает клиентам решать эту задачу, не требуя развертывания агентов и настройки источников данных. Расширяя технологию Microsoft Information Protection, которая уже классифицирует и защищает более 50 миллиардов документов клиентов Microsoft, машинное обучение в Insider Risk Management объединяет сигналы, метки классификации и сам контент в едином представлении, благодаря чему специалисты по безопасности экономят время, могут быстро принимать обоснованные решения о рисках и предпринимать соответствующие действия. Клиенты получат доступ к Insider Risk Management в ближайшие дни.

Интеллектуальные возможности, встроенные в решения Microsoft Security, обучаются на основе восьми триллионов сигналов о ежедневных угрозах, а также на знаниях 3500 экспертов по безопасности. Специально разработанные алгоритмы и модели машинного обучения ежедневно изучают миллиарды запросов. Благодаря этому решения Microsoft Security помогают выявлять угрозы и реагировать на них на 50% быстрее, чем это было возможно год назад. Сегодня решения Microsoft Security способны автоматизировать 97% рутинных задач, которые еще два года назад отнимали у специалистов по безопасности ценное время.

Другие материалы рубрики

Microsoft оградит от вирусов и хакеров пользователей Linux

Samsung разослал пугающие уведомления владельцам смартфонов по всему миру

Телеком-гиганту и производителю трансформеров прицельно подбросили необычные файлы

Раскрученная интернет-премия «Лайк года» оказалась схемой с кражей денег у россиян

«Туннели» выводят на свет: как обеспечить приватность в незащищенном пространстве

Индия начала гонения на пользователей прокси и VPN. Можно сесть в тюрьму

Техника

Не только игры: какие приложения установить на смартфон ребенка

Смартфоны, которые мы не увидим на MWC 2020

ZOOM.CNews на новой высоте: более 100 тыс. человек в сутки

Умные игрушки: лучшие электронные роботы-конструкторы
Показать еще
Технология месяца

NVMe: что нужно знать о новом интерфейсе передачи данных?

Рост популярности «датаемких» решений требует быстрых протоколов передачи данных.

Профиль месяца

Банки должны переходить на односкоростную архитектуру

Дмитрий Гарбар

управляющий директор компании «Новая Афина»

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника