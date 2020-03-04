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Zecurion DLP сертифицирован ФСТЭК России

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Zecurion, разработчик решений по кибербезопасности, получил новый сертификат ФСТЭК для своего флагманского решения Zecurion DLP.

DLP-система Zecurion Enterprise RV успешно прошла испытания и получила подтверждение на соответствие новым требованиям ФСТЭК к программному обеспечению по четвертому уровню контроля, установленным в документах «Требования к средствам контроля съемных машинных носителей информации» и «Профиль защиты средств контроля подключения съемных машинных носителей информации четвертого класса защиты».

Сертифицированная версия Zecurion DLP включает в себя полнофункциональный агент для контроля данных на рабочих станциях под управлением Linux. Возросший спрос российских компаний и госсектора на Linux-решения продиктован требованиями российского законодательства о необходимости использования российского ПО, считают в Zecurion. При этом вопрос безопасности информации остается открытым. Zecurion Endpoint DLP Linux, как заявляют представители компании-разработчика, успешно решает задачи российских организаций по защите конфиденциальных данных от утечки на рабочих станциях под управлением Linux.

«Нам удалось получить достаточно “сильный” сертификат по требованиям безопасности контроля подключения съемных машинных носителей информации. Несмотря на то, что профиль ФСТЭК был опубликован еще в 2014 г., далеко не все производители DLP сертифицированы на соответствие новым требованиям. Мы же в своем развитии системы начинали именно с этой тематики и более чем за 10 лет развили агентский модуль до совершенства. Полученный сертификат является не только показателем соответствия требованиям ФСТЭК по всем каналам утечки информации, но и символом нашего технологического лидерства», — сказал Александр Белявский, коммерческий директор Zecurion.

Zecurion DLP в составе Traffic Control, Device Control и Discovery обладает встроенной функцией архивирования, сохраняя копии всех перехваченных сообщений, писем, вложенных файлов, документов, записанных на USB-устройства и распечатанных на принтерах. Кроме выявления и блокировки утечек информации, DLP-система с помощью модуля поведенческого анализа (UBA) анализирует действия сотрудников и выявляет потенциально опасную активность.

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