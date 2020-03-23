Devicelock бесплатно предоставит свое ПО для защиты данных на время эпидемии

Devicelock, российский разработчик системы борьбы с утечками данных, бесплатно предоставит всем желающим свои продукты для защиты корпоративных данных при использовании терминального доступа на период эпидемии коронавирусной инфекции COVID-2019.

Важнейшим средством борьбы с распространением COVID-19 во всем мире является перевод сотрудников на дистанционную работу. При этом наиболее популярным средством предоставления доступа к корпоративным данным является организация терминального доступа к рабочим местам или специально развернутым облачным сервисам, что позволяет сотрудникам выполнять свои задачи с любого устройства.

Однако многие российские организации оказались не готовы как к созданию необходимой инфраструктуры, так и к организации безопасного доступа к корпоративным данным в таком формате, так как при терминальном доступе данные могут быть скопированы на личное устройство или перенесены на подключенные к нему другие устройства, например, внешние накопители или принтеры. При этом установка систем защиты непосредственно на личных устройствах практически нереализуема.

Учитывая сложность существующих в большинстве российских компаний процедур отбора и закупки программного обеспечения и необходимость быстрого перевода сотрудников на удаленную работу, компания Devicelock приняла решение на время эпидемии предоставлять всем желающим бесплатную лицензию на систему борьбы с утечками данных Devicelock DLP, включающую специализированное решение для работы с терминальным доступом – Virtual DLP.

На сайте компании открыта специальная страница, где любая организация может скачать дистрибутив Devicelock DLP и получить инструкции по ее внедрению.

Как отметил основатель и технический директор Devicelock Ашот Оганесян, в условиях эпидемии, да и любой нештатной ситуации, информационная безопасность всегда первой оказывается под ударом. Люди совершают ошибки, паникуют, становятся беззащитными перед методами социальной инженерии.

«Появляются и те, кто считает, что раз контроль за ними ослаблен, можно немного заработать распродавая то, к чему у них есть доступ, например, корпоративную информацию, ведь неизвестно, что ждет всех завтра. Для того, чтобы компания сохранила работоспособность, необходимо противостоять им, причем не усложняя процесс работы. Это позволяет сделать DLP-система», – сказал Оганесян.