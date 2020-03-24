«Актив» предложил решение для безопасной удаленной работы сотрудников

«Актив» предлагает решение для организации безопасной удаленной работы на особых условиях. В рамках акции до 1 мая 2020 г. действует специальная цена на комплект USB-токенов «Рутокен ЭЦП PKI», а программный продукт «Рутокен VPN» предоставляется на безвозмездной основе.

Для безопасной удаленной работы целесообразно использовать VPN с шифрованием канала. Наиболее защищенный вариант — это дополнение VPN-решений двухфакторной аутентификацией на удаленных рабочих местах сотрудников с использованием ключевых носителей (USB-токенов и смарт-карт). Двухфакторная аутентификация гарантирует, что в системе работают сотрудники обладающие USB-токенами, а не злоумышленники.

«Рутокен VPN» обеспечивает доступ к корпоративным ИТ-системам из любой точки мира. Главным его преимуществом является простота настройки и администрирования. Решение обеспечивает максимальную безопасность при удаленной работе с файлами, почтой, «1С» и другими офисными приложениями.

«Рутокен VPN» — это максимально простой в использовании, и в то же время мощный продукт. Он позволяет: защищать передаваемые данные с помощью российских и западных криптоалгоритмов; реализовать защиту от кражи и перехвата паролей с помощью двухфакторной аутентификации с использованием интеллектуальных ключевых носителей «Рутокен»; произвести быстрое внедрение (около 1 часа) и настройку компьютеров сотрудников; использовать в качестве клиентов как ПК, так и мобильные устройства.

USB-токены «Рутокен ЭЦП PKI» были созданы специально для корпоративного сегмента. Устройства поставляются в форм-факторах стандартного токена, микротокена и токена с разъемом Type-C. Главная отличительная особенность «Рутокен ЭЦП PKI» — это высокие скоростные характеристики западных криптографических алгоритмов, в частности, RSA2048.