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«Актив» получил сертификат ФСТЭК на «Рутокен логон»

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«Актив», российский разработчик программно-аппаратных средств информационной безопасности и производитель электронных ключей и идентификаторов в России, получил сертификат ФСТЭК России на программный продукт «Рутокен логон».

Сертификат №4230 от 5 марта 2020 г. подтверждает, что «Рутокен логон» является программным средством аутентификации пользователей при обработке информации, не содержащей сведений, составляющих гостайну.

«Рутокен логон» предназначен для решения проблемы «слабых» паролей. Встроенный в продукт генератор паролей позволяет создавать пароли любой сложности и длины и сохранять их в защищенной памяти USB-токенов и смарт-карт. Это освобождает пользователя от необходимости придумывать и запоминать стойкие пароли – достаточно помнить PIN-код от устройства. Продукт позволяет за минимальное время заменить традиционную небезопасную парольную аутентификацию на компьютерах пользователей под управлением ОС Microsoft Windows на безопасную двухфакторную аутентификацию с использованием смарт-карт и токенов «Рутокен».

К ключевым преимуществам продукта относятся простота установки и настройки, безопасный вход в Windows при помощи двухфакторной аутентификации, возможность работы без PKI и даже без домена.

«Многие структуры и предприятия сталкиваются с проблемой выбора надежного и безопасного способа аутентификации на рабочих местах сотрудников. Эта проблема наиболее остро стоит для сотрудников, которые по каким-либо причинам не могут использовать безопасную двухфакторную аутентификацию в инфраструктуре PKI, например, работают вне домена. Такая ситуация часто встречается у сотрудников, работающих в удаленном режиме. Именно для таких случаев был разработан "Рутокен логон". Для развертывания и работы не нужно привлекать сторонних специалистов или приобретать дополнительное оборудование. Сертифицированный "Рутокен логон" в комплекте с сертифицированными токенами или смарт-картами "Рутокен" позволяет решить много задач заказчиков из государственного сегмента», – отметил Алексей Лазарев, менеджер проектов компании «Актив».



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