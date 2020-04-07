Check Point: пандемия коронавируса создала идеальные условия для кибератак

Check Point Software Technologies., поставщик решений в области кибербезопасности, сегодня объявил о результатах нового исследования, проведенного компанией Dimensional Research. Оно было посвящено влиянию пандемии коронавируса на безопасность организаций. Результаты показали, что киберпреступники используют изменения в организации работы большинства компаний и усиливают свои атаки.

Основные результаты опроса 411 специалистов по ИТ и ИБ во всем мире: увеличение числа атак, связанных с коронавирусом: 71% специалистов по кибербезопасности сообщили об увеличении количества угроз или атак с начала вспышки коронавируса. В качестве основной угрозы большинство респондентов (55%) отметили попытки фишинга. На втором месте стоят вредоносные веб-сайты, которые якобы содержат информацию и советы о коронавирусе (32%). Далее – увеличение количества вредоносных программ (28%) и вымогателей (19%); сложности управления удаленной работой: – 95% респондентов заявили, что сталкиваются с дополнительными проблемами информационной безопасности из-за распространения Covid-19. Три основные проблемы: сложности обеспечения безопасного удаленного доступа для сотрудников (это отметили 56%), необходимость масштабируемых решений для удаленного доступа (55%); сотрудники, которые используют дома теневые ИТ-решения – непроверенное и неодобренное ИТ-специалистами программное обеспечение, инструменты и услуги (47%); проблемы с безопасностью останутся в ближайшие месяцы: 61% респондентов обеспокоены рисками безопасности, которые связаны с экстренным переходом большинства компаний на удаленную работу. 55% опрошенных считают, что безопасность удаленного доступа нуждается в улучшении. Еще 49% обеспокоены необходимостью улучшения безопасности рабочих станций.

«Киберпреступники всегда стремятся использовать повестку дня для своих атак. Пандемия коронавируса создала идеальные условия для злоумышленников: большинство организаций работают в новых, непривычных условиях, новости посвящены только теме пандемии, –– сказал Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ. –– Сейчас у злоумышленников как никогда много возможностей атаковать компании, а значит, их безопасность все время подвергается угрозе. Организациям необходимо использовать комплексную защиту от всех типов киберугроз: она должна обеспечивать надежное соединение между корпоративными сетями и удаленными устройствами сотрудников, поддерживать совместную работу между разными группами сотрудников, делать ее максимально продуктивной».

Результаты опроса подтверждают недавние выводы Check Point о том, что домены, связанные с коронавирусом, встречаются на 50% чаще, чем другие домены, зарегистрированные с января 2020 г. Среднее число новых доменов, зарегистрированных за три недели с конца февраля, почти в 10 раз больше этого показателя за предыдущие недели. Также исследователи Check Point обнаружили несколько «коронавирусных предложений» –– их хакеры предлагают в даркнете. Слова «Covid-19» или «коронавирус» использовались в качестве скидочных кодов для продажи готовых вредоносных программ.

Check Point предлагает полный спектр решений для обеспечения безопасности. К ним относятся программное обеспечение Check Point VPN для удаленного доступа; предотвращение угроз на рабочих станциях; Mobile Security и Mobile Secure Workspace –– все они направлены на защиту удаленных сотрудников. Решение SandBlast Agent обеспечивает предотвращение атак нулевого дня, обеспечивая блокировку даже неизвестных угроз.

Опрос был проведен компанией Dimensional Research: опрошено 411 респондентов из организаций с более 500 сотрудниками по всему миру.