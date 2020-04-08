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Продукты линейки Group-IB TDS для предотвращения кибератак сертифицированы в Белоруссии

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Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, получила сертификат белорусской национальной системы подтверждения соответствия на комплексное решение для защиты от сложных киберугроз, основанное на технологиях слежения за киберпреступниками, их инструментами и инфраструктурой, Threat Detection System (TDS). Таким образом, Group-IB получила возможность реализовывать продукты семейства TDS на территории Белоруссии и обеспечивать продолжительные поставки в любых объемах для белорусских государственных и коммерческих организаций.

Сертификат соответствия был выдан Оперативно-аналитическим центром при президенте Белоруссии (ОАЦ). Срок действия сертификата продлится до декабря 2024 г. Полученный документ подтверждает, что продукты программного комплекса сетевой безопасности Threat Detection System – TDS Sensor версии 3 и TDS Huntbox версии 1 полностью соответствуют требованиям технического регламента «Информационные технологии. Средства защиты информации. Информационная безопасность» (TP 2013/027/BY) в категории «Информационные технологии. Системы обнаружения и предотвращения вторжений. Общие Требования» СТБ 34.101.75.-2017 (пункт 7.2)).

Указанный сертификат выдан на серийное производство TDS Sensor и TDS Huntbox обозначенных версий, что помимо подтверждения соответствия продуктов Group-IB требованиям ОАЦ, предполагает их выпуск в неограниченном количестве до истечения срока действия документа.

В рамках необходимых процедур, регламентированных Национальной системой подтверждения соответствия, программные комплексы сетевой безопасности Group-IB TDS прошли лабораторные испытания образцов софта в лаборатории ИТТАС, что подтверждено соответствующим протоколом. Далее протокол прошел проверку специалистами ОАЦ, включая посещение комиссией производства Group-IB для проведения контрольных мероприятий. Как правило, серийный выпуск подразумевает проведение проверок каждый год в отношении соблюдения норм и мер безопасности.

Сертификация продукта должна помочь белорусскому рынку отражать растущее с каждым годом число киберпреступлений. По данным белорусского МВД, в 2018 г. их было 4741, а в 2019 г. — более 10500. По прогнозам Group-IB, в 2020 г. будет совершено не менее 13000 киберпреступлений, что обусловлено, прежде всего, ростом активности киберкриминала в кризисный период, а также атаками на распределенные инфраструктуры в режиме дистанционной работы предприятий.

«В каждой стране присутствия мы стремимся к соблюдению технических и организационных регламентов, установленных соответствующими органами в части использования локальными организациями и международными представительствами, работающими в этой стране, к средствам кибербезопасности, – сказал Александр Сушко, директор по развитию бизнеса в Белоруссии, Group-IB, – Успешное прохождение всех процедур по сертификации продуктов линейки TDS в Беларуси подтверждает высокий класс технологий Group-IB и открывает для нас новые возможности по работе, прежде всего, с банковским и государственным секторами, а также с другими отраслевыми организациями, для которых приоритетно использование сертифицированных решений для предотвращения кибератак».

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