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«Серчинформ» и RITE реализовали первый совместный проект в Латинской Америке

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В марте 2020 г. «Серчинформ» в партнерстве с RITE заключил первый договор с заказчиком на территории Карибского бассейна. Сделка включает покупку лицензий DLP-системы «Серчинформ КИБ» для развертывания программного обеспечения на более чем 1 тыс. рабочих мест. Специалисты заказчика уже прошли обучение, установили коммерческие лицензии и приступили к использованию ПО в рабочих условиях.

«Текущий кризис вынудил компании во всем мире переходить на удаленный формат работы. Это повлекло за собой риски снижения эффективности труда и информационной безопасности, в частности угрозы со стороны инсайдеров. В новых условиях как никогда раньше требуется комплексная защита. Регионы Латинской Америки и Карибского бассейна представляют для нас особый интерес. Тем ценнее содействие специалистов RITE, оказавших комплексную поддержку по организации сделки от идентификации спроса до заключения договора и тестирования ПО у заказчика. Думаю, это начало плодотворного сотрудничества во всех регионах», – сказал генеральный директор «Серчинформа» Сергей Ожегов.

RITE также содействует продвижению «Серчинформа» на рынках Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки.

«В последние годы растет интерес к российским продуктам в области информационных и телекоммуникационных технологий во многих странах, в том числе в Латинской Америке. Сейчас особенно актуальны решения в сфере информационной безопасности, причем как для коммерческих организаций, так и для госсектора, принимая по внимание общую тенденцию к цифровизации бизнеса и госуправления. И в этих областях Россия действительно добилась значительных успехов, нам есть что предложить. Хочу отдельно отметить, что компания "Серчинформ" является ярким примером того, как планомерная подготовка своего продукта к экспорту, грамотное продвижение и поддержка приводят к хорошим результатам на внешних высококонкурентных рынках. Надеюсь, что нам вместе удастся развить этот успех», – сказал директор по развитию бизнеса RITE в Латинской Америке Олег Арсеньев.

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