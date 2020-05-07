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Positive Technologies выпустила новую версию Maxpatrol

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Positive Technologies выпустила новую версию системы контроля защищенности и соответствия стандартам безопасности Maxpatrol 8. Внутреннее тестирование, проведенное специалистами Positive Technologies, подтвердило: за счет оптимизации алгоритмов сканирования скорость работы продукта в режиме контроля соответствия стандартам (Compliance) увеличилась в среднем на 30%.

Одной из задач команды разработки Maxpatrol 8 было сокращение времени генерации отчетов. На проведенных внутренних тестах на больших данных удалось получить ускорение примерно в 30 раз — за счет добавления возможности генерации отчетов в отдельных процессах (до пяти одновременно), а благодаря реализованным механизмам отказоустойчивости генерация отчетов продолжается даже при нештатной перезагрузке ядра.

В новый релиз вошли функциональные возможности, которые призваны упростить работу с продуктом и уменьшить ручную настройку решения. Например, теперь пользователи могут выбрать необходимые стандарты при настройке профиля сканирования. Также при генерации отчета можно включить и исключить каждый тип данных отдельно. Кроме того, при создании расписания сканирования можно задать фильтрацию по принадлежности к подсети — это поможет разделить инвентаризацию активов и поиск уязвимостей.

«Сейчас задача команды разработки — ускорить выполнение проверок. Уже вышли обновления, которые увеличили производительность продукта в режиме Compliance. Это особенно актуально в случае больших инсталляций. При этом мы не собираемся останавливаться и также планируем сократить время сканирования в режиме Audit», — отметил Павел Бухтияров, руководитель разработки Maxpatrol 8.

В рамках работ по увеличению производительности продукта при работе с большими данными была оптимизирована функция консолидации результатов сканирования. Консолидация ускорилась в два раза — по сети, а также примерно на 50% — в файл. Результаты зависят от скорости жесткого диска: чем она быстрее, тем выше производительность.

Помимо релизов с новой функциональностью, дважды в неделю выходят плановые обновления в Maxpatrol 8: пополняется база уязвимостей, реализуется поддержка новых систем, добавляются новые стандарты безопасности и обновляется существующая экспертиза.



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