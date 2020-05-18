«Инфотекс» получил положительное заключение ФСБ России для Vipnet SIES Core

«Инфотекс», российский разработчик и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации, сообщил о получении положительного заключения ФСБ России о соответствии Vipnet SIES Core требованиям, предъявляемым к средствам криптографической защиты информации (СКЗИ) классов КС1 и КС3.

Vipnet SIES Core – встраиваемое СКЗИ, предназначенное для защиты устройств промышленной автоматики, межмашинного взаимодействия и интернета вещей. Все криптографические функции, а также хранение ключевой информации, выполняются внутри Vipnet SIES Core.

Vipnet SIES Core предоставляет защищаемым устройствам криптографический сервис, позволяя им реализовывать функции защиты информации «из коробки» в соответствии с концепцией Secure By Design.

С помощью этого продукта можно защищать коммуникации между электронными промышленными устройствами, включая защиту промышленных протоколов и последовательных шин (сетей) передачи данных, обеспечивать стойкую идентификацию и аутентификацию устройств и пользователей, доверенную загрузку и обновление программного обеспечения и конфигураций, а также защиту хранимых в устройстве данных.

«Сертификация Vipnet SIES Core стала для нас одним из ключевых этапов в создании криптографической платформы Vipnet SIES (Security for Industrial and Embedded Solutions), предназначенной для построения систем промышленной информационной безопасности и которую можно смело назвать революцией в отрасли, – сказал Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора компании "Инфотекс". – Насколько мне известно, в настоящее время это первая в России криптографическая платформа для АСУ ТП, М2М и IoT/IIoT, являющаяся «промышленным СКЗИ» со всей необходимой поддерживаемой инфраструктурой».