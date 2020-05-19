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Kapital Bank усилил киберзащиту с помощью Group-IB TDS

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

Kapital Bank и Group-IB сообщили об успешном внедрении комплекса для проактивного обнаружения киберугроз — Group-IB Threat Detection System (TDS). Программно-аппаратный комплекс Group-IB KapitalBank планирует использовать для защиты своих цифровых рубежей от сложных угроз, включая целевые атаки с использованием ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения (ВПО).

Kapital Bank оказывает услуги клиентам в 101 филиале и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Объем активов Kapital Bank предъявляет высокие требования к качеству обслуживания физических и юридических лиц в регионе, а также к обеспечению кибербезопасности инфраструктуры банка. По данным отчета Group-IB Hi-Tech Crime Trends, посвященного высокотехнологичным преступлениям, за вторую половину 2018 и первую половину 2019 года экспертами компании была зафиксирована активность 38 APT-групп (англ. Advanced Persistent Threat — «развитая устойчивая угроза», целевая кибератака), 7 из которых – новые. Уровень сложности кибератак со стороны APT также значительно вырос. Русскоязычные APT-группы остаются главной угрозой для финансового сектора в мире. Среди них - «большая тройка»: Cobalt, Silence и MoneyTaker.

«Использовав Россию в качестве тестового полигона, русскоязычные финансово мотивированные APTпродолжают географическую экспансию, активно атакуя близлежащие страны, – сказал Игорь Смирнов, коммерческий директор Group-IB. – Сейчас Азербайджан сталкивается с хорошо известными нам сложными угрозами, которым мы противостоим на российском рынке уже несколько лет. В случае с такими группами, как Silence или Cobalt, традиционные сигнатурные средства защиты бессильны. Выбор в пользу Anti-APT решения, основанного на глубоком понимании природы угроз, свидетельствует о том, что KapitalBank стремится работать на опережение, минимизируя риски при выявлении ранее неизвестных инструментов и векторов атак».

«Kapital Bank, являясь финансовым учреждением с крупнейшей сервисной сетью в Азербайджане, оказывает банковские услуги более 3 млн. физических и более 22 тыс. юридических лиц. Для того, чтобы обслуживать на высоком уровне такое большое количество клиентов и гарантировать всестороннюю безопасность их денежных средств, банку также необходимы средства защиты от актуальных киберугроз. С целью удовлетворения высоких требований к вопросам обеспечения кибербезопасности Kapital Bank начал сотрудничать с международной компанией Group-IB, которая поможет банку защитить свои цифровые рубежи от различных атак. Мы уверены, что наше партнерство позволит нам достигнуть всех поставленных целей», - отметил заместитель председателя правления, директор по информационным технологиям Kapital Bank Нахид Зейналов.

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