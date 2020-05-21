Сотрудники «Магнита» овладеют навыками ИБ и удаленной коммуникации с помощью «Talenttech.Обучения»

Сеть магазинов «Магнит» обучит сотрудников работе на удаленке и основам безопасности в условиях коронавируса с помощью решения «Talenttech.Обучение». Также компания протестирует и обучит сотрудников основам кибербезопасности, владению статистическим аппаратом, Excel и навыкам удаленной коммуникации.

На время карантина многим сотрудникам сети пришлось перейти на удаленный формат работы, преимущественно это коснулось офисного персонала – 85% из них. Руководство компании решило использовать это время для усиления компетенций команды и развития базовых цифровых навыков.

«Востребованные сейчас диджитал-компетенции сотрудников критически важны для удержания позиций на рынке, особенно в условиях перехода на удаленку. Во время кризиса выигрывают те компании, которые используют это время для развития и усиления навыков команды: повышение профподготовки приведет к росту производительности труда и общей конкурентоспособности. Наше решение предлагает компаниям бесплатный антикризисный пакет для развития таких навыков, как основы безопасности и удаленная работа – эти знания особенно важны сейчас. Наш опыт показывает, что 40% людей не справляются с тестом, однако после обучения 84% подтверждают владение навыком. Также адаптивность увеличивает скорость обучения на 50% – как показывает практика, тест на базовое владение навыком проходят за полчаса-час. Использование такого решения позволит ускорить цифровизацию бизнеса за счет сильных диджитал-компетенций команды, несмотря на сложное для компаний время карантина», – сказал Иван Шугайлов, руководитель продукта «Talenttech.Обучение».

«Работа в режиме самоизоляции дала возможность нашим сотрудникам использовать свободное время с пользой для своего профессионального развития. В этом плане инструменты цифрового обучения, которые предоставляет Talenttech, очень актуальны. В настоящее время мы включили пакет цифровых тренингов в программу обучения персонала. Например, сотрудник проходит тестирование на платформе Talenttech, определяет свой уровень владения тем или иным цифровым навыком и после этого обучается конкретному направлению. Таким образом, работнику не надо осваивать весь курс, он учится только тому, что ему действительно необходимо. По итогам пройденного курса на платформе, исходя из потребности, мы зачисляем его уже на более высокий уровень на свой внутренний курс. Такой подход удобен и эффективен для сотрудников, экономит их время. Для компании это возможность сделать обучение более разнообразным, интересным и выгодным», – отметила Елена Фабер, директор корпоративной академии «Магнит».

Большинство тестов адаптивны. Уровень сложности вопросов в тесте изменяется в зависимости от успешности ответа на предыдущие. Это позволяет примерно на 50% сократить время прохождения теста.

Решение составляет индивидуальный образовательный трек. Определяет и направляет пользователя на обучение только актуальным навыкам и темам внутри навыка. Это сокращает индивидуальный план развития (ИПР) примерно на 60% и экономит время за счет определения развитых зон и выявления конкретных тем внутри раздела, по которому надо дообучить сотрудника. Вовлеченность в обучение после тестов составляет 65%.

По итогу прохождения руководитель получает аналитику. В решение включен дэшборд по пользователям, навыкам и позициям, а также данные для принятия управленческого решения по топ-навыкам для последующего обучения. Решение не видит персональные данные сотрудников, только зарегистрированные номера телефонов и логины. Выгруженную аналитику компания получает автоматически.

Готовый контент по заданным навыкам. По итогам тестирования сотрудник получает подготовленный для него контент для развития по необходимым ему навыкам. Наличие данных для усиления навыков экономит время HR-отдела – им не нужно искать и планировать обучающую программу.

Микрообучение. Человеческий мозг легче воспринимает дозированную информацию, нежели большой объем данных сразу.

Качественная удаленная работа предполагает владение диджитал-навыками на высоком уровне. Это первый шаг к цифровой трансформации бизнеса.

С помощью «Talenttech.Обучения» «Магнит» планирует усилить навыки инфобезопасности в условиях дистанционной работы с данными, а также компетенции в удаленной коммуникации.

По результатам адаптивного теста каждый сотрудник получает индивидуальную программу обучения, основанную на его пробелах в знаниях. Это нужно для того, чтобы быстро и точечно закрывать конкретные потребности в навыках человека.

Решение «Talenttech.Обучение» предлагает как «пакетное» решение с готовыми тестами и мгновенным внедрением, так и кастомизацию – создание теста с нуля под конкретные задачи и цели клиента.