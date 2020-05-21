Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

О результатах прошедшего в Москве UserGate Partner Day 2020

Безопасность Новости поставщиков

Компания UserGate сообщает об успешном проведении своей партнерской конференции. Мероприятие прошло 20 мая в отеле «Ренессанс Москва Монарх Центр». По причине ограничений, связанных с пандемией, мероприятие проходило в режиме телетрансляции без очных участников.

UserGate Partner Day – ежегодное мероприятие, на которое съезжаются все основные партнеры UserGate, среди которых крупнейшие российские интеграторы, региональные партнеры, а также дистрибьюторы. К трансляции прошедшего мероприятия подключилось более 300 партнеров и интеграторов.

На конференции были представлены многочисленные новинки UserGate:

  • плата-ускоритель «Катунь» с функцией SSL-брокера;
  • новая аппаратная платформа UserGate C, разработанная и спроектированная инженерами UserGate;
  • новая ориентированная на сегмент АСУ ТП аппаратная платформа UserGate X, разработанная и спроектированная инженерами UserGate;
  • система анализа инцидентов безопасности и мониторинга событий UserGate Log Analyzer (UserGate LogAn);
  • система централизованного управления UserGate Management Center (UserGate MC).

Разработка своих аппаратных платформ была обозначена на конференции как одно из приоритетных направлений для развития компании. Собственные аппаратные платформы позволят реализовать еще более высокопроизводительные системы, обеспечат максимальный уровень доверия и независимости и к тому же будут включены в реестр российской радиоэлектроники Минпромторга. Все это делает уникальным положение компании UserGate на российском рынке и обеспечивает возможности многократного роста для продаж компании.

На конференции было объявлено о прохождении UserGate требований ФСТЭК по уровням доверия (4 уровень), утвержденных приказом ФСТЭК России от 30 июля 2018 г. №131. Таким образом, UserGate стал первым решением, прошедшим контроль по УД4, при этом одновременно сертифицированным по требованиям ФСТЭК к межсетевым экранам и к системам обнаружений вторжений. Также UserGate анонсировал скорейшее прохождение сертификации ФСТЭК для новых решений, а также получение сертификата ФСТЭК по классу «Межсетевые экраны» (профиль «Д»).

Другие материалы рубрики

Apple и Google выпустили API для тотальной слежки

Брешь в Bluetooth угрожает миллиардам мобильных устройств по всему миру

Влияние COVID на ИТ-рынок России и мира: ожидания и факты. Май 2020 года. Опрос CNews

Из-за кривых настроек безопасности в Сеть утекли исходные коды бортовых компьютеров Mercedes

Половина безопасников во время пандемии занимается несвойственными задачами

Кибермошенники ловко обчистили государственный фонд на $10 млн

Техника

Обзор смартфона Samsung Galaxy A41: герой посткарантина

Обзор беспроводной системы видеонаблюдения IMOU Cell Pro KIT

Телевизоры со Smart TV до 40 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие умные весы с диагностикой: хиты продаж

Показать еще
Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Решение месяца

Какие СХД выбирают компании со стремительно растущими объемами данных

Игорь Буланов

руководитель отдела инфраструктурных сервисов ABBYY

ABBYY
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках