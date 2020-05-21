О результатах прошедшего в Москве UserGate Partner Day 2020

Компания UserGate сообщает об успешном проведении своей партнерской конференции. Мероприятие прошло 20 мая в отеле «Ренессанс Москва Монарх Центр». По причине ограничений, связанных с пандемией, мероприятие проходило в режиме телетрансляции без очных участников.

UserGate Partner Day – ежегодное мероприятие, на которое съезжаются все основные партнеры UserGate, среди которых крупнейшие российские интеграторы, региональные партнеры, а также дистрибьюторы. К трансляции прошедшего мероприятия подключилось более 300 партнеров и интеграторов.

На конференции были представлены многочисленные новинки UserGate:

плата-ускоритель «Катунь» с функцией SSL-брокера;

новая аппаратная платформа UserGate C, разработанная и спроектированная инженерами UserGate;

новая ориентированная на сегмент АСУ ТП аппаратная платформа UserGate X, разработанная и спроектированная инженерами UserGate;

система анализа инцидентов безопасности и мониторинга событий UserGate Log Analyzer (UserGate LogAn);

система централизованного управления UserGate Management Center (UserGate MC).

Разработка своих аппаратных платформ была обозначена на конференции как одно из приоритетных направлений для развития компании. Собственные аппаратные платформы позволят реализовать еще более высокопроизводительные системы, обеспечат максимальный уровень доверия и независимости и к тому же будут включены в реестр российской радиоэлектроники Минпромторга. Все это делает уникальным положение компании UserGate на российском рынке и обеспечивает возможности многократного роста для продаж компании.

На конференции было объявлено о прохождении UserGate требований ФСТЭК по уровням доверия (4 уровень), утвержденных приказом ФСТЭК России от 30 июля 2018 г. №131. Таким образом, UserGate стал первым решением, прошедшим контроль по УД4, при этом одновременно сертифицированным по требованиям ФСТЭК к межсетевым экранам и к системам обнаружений вторжений. Также UserGate анонсировал скорейшее прохождение сертификации ФСТЭК для новых решений, а также получение сертификата ФСТЭК по классу «Межсетевые экраны» (профиль «Д»).