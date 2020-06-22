Инновационные технологии породили новые бреши в работе ИБ-департаментов предприятий. Специализированные решения только усложняют инфраструктуру и приносят проблемы с поставщиками, лицензиями и не автоматизированными оповещениями, которые усыпляют бдительность сотрудников. Можно ли одновременно и адаптировать ИБ-процедуры к новым угрозам, и провести их оптимизацию, сократив ненужные траты?

Recfaces обеспечила биометрическую идентификацию пассажиров в одном из крупнейших аэропортов Африки

Recfaces совместно с компанией Pelco реализовали проект по внедрению биометрической идентификации пассажиров в международном аэропорту Найроби. Разработанный Recfaces модуль распознавания Vxfaces позволит службе безопасности быстро получать информацию о посетителях аэропорта, находящихся в розыске.

Vxfaces – решение биометрической идентификации по изображению лица, полнофункционально интегрированное с VMS Pelco Videoxpert, дополняющее базовые возможности системы охранного телевидения широким спектром биометрических функций. За счет глубокой интеграции Vxfaces под управлением Videoxpert, биометрические функции встраиваются в форме интерфейсов оперативной работы оператора и настройки Pelco Videoxpert, что значительно облегчает эксплуатацию решения.

Целью внедрения биометрической идентификации пассажиров было повышение уровня безопасности аэропорта, а также оперативное получение информации об обнаружении разыскиваемых лиц. Общий срок реализации проекта с учетом закупки оборудования составил три месяца. Установка, отладка и запуск программного обеспечения заняли четыре рабочих дня.

«Внедрение технологий распознавания лиц в аэропорту Найроби – не первый международный проект Recfaces, связанный с обеспечением безопасности на объекте. Vxfaces – полностью готовый к использованию и понятный инструмент, отлично зарекомендовавший себя на мировом рынке. Заказчик уже в первый месяц использования Vxfaces смог оценить эффективность биометрических технологий для обеспечения безопасности. После окончания пандемии запланирована реализация второй очереди проекта и дооснащение объекта. Биометризация аэропортов – это только один из примеров. Сегодня многие страны реализуют национальные дорожные карты в этом направлении. И такой подход оправдан: биометрическая идентификация – один из самых эффективных способов предотвращения различных инцидентов и обеспечения безопасности пассажиров», – сказала Тамара Морозова, генеральный директор Recfaces.

Основным эффектом от внедрения Vxfaces в аэропорту Найроби стало сокращение времени, затрачиваемого на анализ видеопотока. До внедрения автоматической биометрической идентификации оператор должен был тратить на отсмотр видео несколько часов. Благодаря Vxfaces служба безопасности мгновенно получает уведомление об обнаружении на видео разыскиваемого человека, поиск данных об истории его перемещения по аэропорту занимает пару минут. Внедрение биометрической идентификации значительно расширило возможности службы безопасности аэропорта по оперативному расследованию инцидентов.

«Совместно с Recfaces мы работали над несколькими различными межведомственными проектами в Кении, включая проект по обеспечению безопасности международного аэропорта Найроби. Recfaces наш основной партнер в области биометрического распознавания. Мы видим потенциал к совместному дальнейшему сотрудничеству как на международной арене, так и на рынке РФ», – сказал директор Pelco по Роcсии и ЕврАзЭС Александр Лисютин.

Международный аэропорт Джомо Кеньятта является крупнейшим авиационным объектом Кении, самым загруженным аэропортом Восточной Африки и входит в десятку наиболее загруженных аэропортов континента: ежегодно он обслуживает более 7 млн пассажиров. Аэропорт Найроби стал первым объектом авиаинфраструктуры Кении, внедрившим технологию распознавания лиц. В общей сложности в рамках проекта запланировано оснащение технологиями биометрической идентификации еще четырех аэропортов страны.

Биометрическая идентификация в аэропортах может использоваться и для решения других задач, например для автоматизации распределения пассажиропотока. Система распознавания лиц может оптимизировать процедуру регистрации на рейс, паспортный контроль пассажиров и посадку через специальные биометрические терминалы. Для того чтобы передать свои биометрические данные авиакомпании, пассажиру достаточно загрузить фото при покупке билета или пройти идентификацию при офлайн-покупке.