Инновационные технологии породили новые бреши в работе ИБ-департаментов предприятий. Специализированные решения только усложняют инфраструктуру и приносят проблемы с поставщиками, лицензиями и не автоматизированными оповещениями, которые усыпляют бдительность сотрудников. Можно ли одновременно и адаптировать ИБ-процедуры к новым угрозам, и провести их оптимизацию, сократив ненужные траты?

«Лаборатория Касперского» и AVL Software and Functions представили безопасный автономный контроллер для автомобилей

«Лаборатория Касперского» и компания AVL Software and Functions разработали первый электронный блок управления для автомобилей на базе операционной системы KasperskyOS. Решение позволяет исключить любое несанкционированное вмешательство в систему транспортного средства. В свою очередь, коммуникации и сценарии взаимодействия различных автомобильных компонентов регулируются с помощью движка Kaspersky Security System, который обеспечивает строгую изоляцию процессов и по умолчанию блокирует действия, не предусмотренные политиками безопасности.

Все больше мировых автопроизводителей делают ставку на технологии автоматизации вождения, при этом, чтобы вовремя устранять любые возможные проблемы, ставящие под угрозу физическую безопасность водителей, необходимо исправлять недочеты в действующих управляющих блоках, а также постоянно отслеживать функционирование программных средств. Чаще всего злоумышленники атакуют подключенные автомобили и эксплуатируют ошибки в коде. Для защиты транспортных экосистем требуется совершенно новый комплексный подход, при котором механизмы информационной безопасности внедряются уже на этапе производства.

Разработанный «Лабораторией Касперского» и AVL блок управления является частью системы содействия водителю (ADAS) и представляет собой гибкую настраиваемую платформу для разработки прототипов и серийного производства. Он оснащен двумя мощными однокристальными процессорами и контроллером безопасности, к нему можно подключить широкий спектр устройств: камеру, лидар и другие компоненты. Аппаратная платформа поддерживает стандарты CAN (Controller Area Network) и Ethernet. KasperskyOS обеспечивает безопасное взаимодействие компонентов ADAS, а также исключает возможность несанкционированного вмешательства в управление: то есть, даже если вредоносный код попадет в один из компонентов, он не сможет повлиять на работу транспортного средства, поскольку его функционал не предусмотрен в системе.

Кроме того, в рамках партнерства с консорциумом AUTOSAR «Лаборатория Касперского» разработала набор инструментов SDK (Software Development Kit), который получил название Kaspersky AutomotiveAdaptive Platform. С его помощью можно создавать приложения для автоматизированного и беспилотного транспорта, например, ПО для мониторинга состояния систем. Набор библиотек также позволяет устанавливать стороннее программное обеспечение, соответствующее требованиям архитектуры AUTOSAR Adaptive, и работать с KasperskyOS без дополнительных изменений.

«Когда речь идет об автомобилях с автономными функциями управления, безопасность водителей, пассажиров и пешеходов выходит на первый план. Встроенная система безопасности KasperskyOS будет блокировать попытки перехвата управления системой путем вызова недекларируемых функций составляющими кода или сторонними приложениями. Мы рады сотрудничеству с AVL SFR и гордимся тем, что вместе создали систему, обеспечивающую и функциональную, и информационную безопасность», — сказал Григорий Сизов, руководитель направления по развитию бизнеса KasperskyOS.

«Сложные функции, которые выполняют такие высокопроизводительные контроллеры, как ADAS ECU, должны быть защищены на уровне операционной системы. Интеграция с KasperskyOS позволяет обеспечить должный уровень доверия к безопасности, доступности, конфиденциальности и надежности каналов управления», — отметил Дирк Гайер, руководитель направления функциональной безопасности и кибербезопасности, AVL Software & Functions.

Поставщики первого уровня и производители уже могут использовать ADAS ECU для проектирования прототипов.