Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

«Лаборатория Касперского» и AVL Software and Functions представили безопасный автономный контроллер для автомобилей

Безопасность Новости поставщиков Техника

«Лаборатория Касперского» и компания AVL Software and Functions разработали первый электронный блок управления для автомобилей на базе операционной системы KasperskyOS. Решение позволяет исключить любое несанкционированное вмешательство в систему транспортного средства. В свою очередь, коммуникации и сценарии взаимодействия различных автомобильных компонентов регулируются с помощью движка Kaspersky Security System, который обеспечивает строгую изоляцию процессов и по умолчанию блокирует действия, не предусмотренные политиками безопасности.

Все больше мировых автопроизводителей делают ставку на технологии автоматизации вождения, при этом, чтобы вовремя устранять любые возможные проблемы, ставящие под угрозу физическую безопасность водителей, необходимо исправлять недочеты в действующих управляющих блоках, а также постоянно отслеживать функционирование программных средств. Чаще всего злоумышленники атакуют подключенные автомобили и эксплуатируют ошибки в коде. Для защиты транспортных экосистем требуется совершенно новый комплексный подход, при котором механизмы информационной безопасности внедряются уже на этапе производства.

Разработанный «Лабораторией Касперского» и AVL блок управления является частью системы содействия водителю (ADAS) и представляет собой гибкую настраиваемую платформу для разработки прототипов и серийного производства. Он оснащен двумя мощными однокристальными процессорами и контроллером безопасности, к нему можно подключить широкий спектр устройств: камеру, лидар и другие компоненты. Аппаратная платформа поддерживает стандарты CAN (Controller Area Network) и Ethernet. KasperskyOS обеспечивает безопасное взаимодействие компонентов ADAS, а также исключает возможность несанкционированного вмешательства в управление: то есть, даже если вредоносный код попадет в один из компонентов, он не сможет повлиять на работу транспортного средства, поскольку его функционал не предусмотрен в системе.

Кроме того, в рамках партнерства с консорциумом AUTOSAR «Лаборатория Касперского» разработала набор инструментов SDK (Software Development Kit), который получил название Kaspersky AutomotiveAdaptive Platform. С его помощью можно создавать приложения для автоматизированного и беспилотного транспорта, например, ПО для мониторинга состояния систем. Набор библиотек также позволяет устанавливать стороннее программное обеспечение, соответствующее требованиям архитектуры AUTOSAR Adaptive, и работать с KasperskyOS без дополнительных изменений.

«Когда речь идет об автомобилях с автономными функциями управления, безопасность водителей, пассажиров и пешеходов выходит на первый план. Встроенная система безопасности KasperskyOS будет блокировать попытки перехвата управления системой путем вызова недекларируемых функций составляющими кода или сторонними приложениями. Мы рады сотрудничеству с AVL SFR и гордимся тем, что вместе создали систему, обеспечивающую и функциональную, и информационную безопасность», — сказал Григорий Сизов, руководитель направления по развитию бизнеса KasperskyOS.

«Сложные функции, которые выполняют такие высокопроизводительные контроллеры, как ADAS ECU, должны быть защищены на уровне операционной системы. Интеграция с KasperskyOS позволяет обеспечить должный уровень доверия к безопасности, доступности, конфиденциальности и надежности каналов управления», — отметил Дирк Гайер, руководитель направления функциональной безопасности и кибербезопасности, AVL Software & Functions.

Поставщики первого уровня и производители уже могут использовать ADAS ECU для проектирования прототипов.

Другие материалы рубрики

В Сеть утекли персональные данные американских полицейских и сотрудников ФБР за последние 20 лет

В России запретили Crunchbase, знаменитый сайт о стартапах и венчурных инвестициях

Раскрыта личность загадочного русскоязычного хакера, заработавшего 100 миллионов на доступе к корпоративным сетям

Трамп лишает госфинансирования СПО для обхода цензуры. Red Hat, Tor, Wikipedia умоляют так не делать

Знаменитое хакерское ПО начало атаку на российские компании

Во Flash-плееры заложена «бомба с часовым механизмом». В конце 2020 г. они перестанут работать

Техника

Громче грома: самые мощные автономные Bluetooth-колонки

Кухонная техника для здорового питания: выбор ZOOM

Какой водонагреватель выбрать: проточный или накопительный

Лучшие парогенераторы: хиты продаж 2020 года

Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live