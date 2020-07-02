Инновационные технологии породили новые бреши в работе ИБ-департаментов предприятий. Специализированные решения только усложняют инфраструктуру и приносят проблемы с поставщиками, лицензиями и не автоматизированными оповещениями, которые усыпляют бдительность сотрудников. Можно ли одновременно и адаптировать ИБ-процедуры к новым угрозам, и провести их оптимизацию, сократив ненужные траты?

«Ростелеком»: во время карантина объем DDoS-атак в Рунете вырос в пять раз

В период действия режима самоизоляции на фоне распространения COVID-19 (март-май 2020 года) было зафиксировано в пять раз больше DDoS-атак, чем годом ранее. Это следует из отчета, подготовленного экспертами «Ростелекома» на основе данных об атаках, наблюдаемых в первые пять месяцев 2020 года.

Отчетный период позволяет детально проследить, как злоумышленники наращивали свою активность по мере введения карантинных мер. Так, в сравнении с январем 2020 года в марте количество атак увеличилось на 56%, а в апреле, на который пришелся пик хакерской активности, — уже на 88%. При этом годом ранее динамика не была столь выраженной, а количество атак из месяца в месяц оставалось примерно одинаковым.

При драматическом росте числа атак их мощность и сложность заметно снизились. В большинстве случаев злоумышленники прибегали к простым и легкодоступным инструментам, например, DNS-амплификации или NTP-амплификации. Мощность таких DDoS-атаки не превышает 3 Гб/с, а для их проведения используются незащищенные серверы с доступом в интернет, эксплуатация которых доступна фактически любому заинтересованному лицу. Примечательно, что по итогам 2019 года эксперты «Ростелеком-Солар» фиксировали противоположный тренд: резкий рост мощности атак и их технический прогресс. В период пандемии количество сложных атак не сократилось, но их доля в целом упала на фоне резкого роста простых. Это может означать, что в отчетный период за DDoS в большинстве случаев стояли скорее «хакеры-любители», чем профессионалы.

Наибольший объем атак в марте-мае пришелся на сектор онлайн-торговли (31%), который традиционно является одним из основных объектов для DDoS. Вторым по популярности стал госсектор (21% атак). Далее следуют финансовая сфера (17%), телеком (15%), образование (9%) и игровой сегмент (7%).

Несмотря на то, что онлайн-торговля стала самой атакуемой сферой, образование продемонстрировало наиболее выраженную динамику с точки зрения роста количества атак. В пиковый период – в апреле – интерес хакеров к образовательным ресурсам (в том числе различным электронным дневникам, сайтам с проверочными работами, площадками для онлайн-уроков и т.п.) вырос в 5,5 раз по отношению к марту и в 17 раз по отношению к январю 2020 года. Если вспомнить, что «мусорный» трафик отправляли в основном «хакеры-любители», можно предположить, что в этом случае за DDoS стояли школьники, которые хотели сорвать учебный процесс, отмечают эксперты «Ростелекома».

Также наблюдалось значительное увеличение количества атак на государственные учреждения и игровой сегмент — в обоих случаях рост примерно в 3 раза в апреле в сравнении с мартом. В случае с госсектором пик атак пришелся на период, когда заработали платформы для мониторинга передвижения граждан, оказания услуг по выплате пособий и т.п. Резкий рост интереса к геймингу со стороны хакеров связан со значительным увеличением аудитории онлайн-игр и киберспорта в период самоизоляции, что обострило конкуренцию между площадками. Поэтому такой инструмент, как DDoS, позволяющий вывести из строя конкурирующий онлайн-ресурс, оказался весьма востребован.

«DDoS-атаки становятся все популярнее у злоумышленников, в первую очередь, из-за низкой стоимости их организации: достаточно найти в интернете уязвимые серверы-амплификаторы. В то же время для защиты от подобных атак нужно закупить дорогие вычислительные и канальные мощности. В период самоизоляции рост числа DDoS был ожидаем. Во многих отраслях произошла форсированная цифровизация инструментов получения дохода. За пять месяцев 2020 года объем интернет-трафика на сети «Ростелекома» увеличился примерно на 20%, что подтолкнуло злоумышленников к активным действиям. Самым сложным для владельцев онлайн-ресурсов стал апрель, когда в России действовал жесткий режим самоизоляции. В мае интенсивность DDoS постепенно начала спадать. Этот тренд сохранится некоторое время и дальше, но возврата к «доковидным» значениям, скорее всего, ожидать не стоит, так как карантин дал мощный толчок для перевода бизнесс-процессов в интернет и пропорционального роста активности киберпреступников», – сказал Иван Мирошниченко, руководитель группы развития сервисов защиты web-приложений направления кибербезопасности компании «Ростелеком».