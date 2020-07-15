Инновационные технологии породили новые бреши в работе ИБ-департаментов предприятий. Специализированные решения только усложняют инфраструктуру и приносят проблемы с поставщиками, лицензиями и не автоматизированными оповещениями, которые усыпляют бдительность сотрудников. Можно ли одновременно и адаптировать ИБ-процедуры к новым угрозам, и провести их оптимизацию, сократив ненужные траты?

Система ViPNet IDS 3 подтвердила соответствие требованиям ФСБ России

«Инфотекс» сообщила о получении сертификата ФСБ России о соответствии системы обнаружения компьютерных атак ViPNet IDS 3 требованиям к средствам обнаружения компьютерных атак класса В.

Наличие сертификата ФСБ позволяет использовать ViPNet IDS 3 в государственных организациях, на объектах КИИ, а также в компаниях, в которых законодательно определена необходимость использования сертифицированных продуктов.

Само решение состоит из основного компонента — системы обнаружения компьютерных атак ViPNet IDS NS и может быть дополнено централизованной консолью управления ViPNet IDS MC и системой интеллектуального анализа событий и автоматического выявления инцидентов ViPNet TIAS.

ViPNet IDS NS анализирует сетевой трафик и выявляет события информационной безопасности, используя как сигнатурные, так и эвристические методы анализа. Изучая обнаруженные системой события, ИБ-специалист может вручную определять инциденты информационной безопасности, связанные с компьютерными атаками.

Подключение модуля ViPNet TIAS позволяет анализировать все выявленные ViPNet IDS NS события в автоматическом режиме, существенно сокращая время обнаружения инцидента по сравнению с анализом событий, проводимым в «ручном» режиме, снижая при этом затраты и нагрузку на персонал. При этом окончательное решение об инциденте принимает специалист, опираясь на предлагаемые ViPNet TIAS рекомендации.

Модуль ViPNet IDS MC позволяет управлять всеми компонентами решения и автоматически обновлять базы решающих правил, разработанные компанией «Перспективный мониторинг», входящей в ГК «Инфотекс».

ViPNet IDS 3 может быть использован в качестве ядра центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности (SOC), а также для построения корпоративного или ведомственного центра ГосСОПКА.