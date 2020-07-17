Инновационные технологии породили новые бреши в работе ИБ-департаментов предприятий. Специализированные решения только усложняют инфраструктуру и приносят проблемы с поставщиками, лицензиями и не автоматизированными оповещениями, которые усыпляют бдительность сотрудников. Можно ли одновременно и адаптировать ИБ-процедуры к новым угрозам, и провести их оптимизацию, сократив ненужные траты?

Eset: троянизированные приложения для Mac используются для сбора файлов cookie и скриншотов

Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, обнаружила преступную кампанию GMERA, в рамках которой распространялись вредоносные приложения — криптовалютные торговые площадки на компьютерах Mac.

В этот раз преступники полностью скопировали интерфейс легитимной программы Kattana. Всего обнаружено четыре варианта, используемых для троянизированных приложений: Cointrazer, Cupatrade, Licatrade и Trezarus.

Вредонос обращается к C&C-серверу по протоколу HTTP и подключается к другому серверу, используя заранее заданные IP-адреса.

Пока не удалось точно определить, как именно распространяются данные троянизированные приложения. Вероятно, к жертвам применяются методы социальной инженерии: на поддельных сайтах размещается кнопка загрузки со ссылкой на ZIP-архив, в котором содержится троянизированное приложение.

Исследователи Eset установили приманки и заманили операторов вредоноса для удаленного управления точками доступа с целью выявить мотивы киберпреступников. По результатам анализа активности эксперты сделали вывод, что злоумышленники собирали информацию о браузере, такую как файлы cookie и история просмотров, данные криптовалютных кошельков и скриншоты.