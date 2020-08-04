По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

Positive Technologies помогла устранить уязвимости в системе Yokogawa

Эксперты отдела безопасности промышленных систем управления Positive Technologies Наталья Тляпова и Иван Курнаков выявили уязвимости в компоненте распределенной системы управления (РСУ) японской компании Yokogawa. Данную систему используют более 10 тысяч предприятий нефтегазовой, химической, энергетической сфер, водоканалы и компании других отраслей.

Уязвимости были найдены в компоненте CAMS for HIS, отвечающем за управление аварийными сообщениями и событиями в системе управления промышленного объекта.

Первая уязвимость (CVE-2020-5608 c оценкой 8.1 по шкале CVSS v3.0) связана с отсутствием аутентификации при взаимодействии по специализированному протоколу. Это позволяет неаутентифицированному пользователю взаимодействовать с сервером.

Вторая уязвимость (CVE-2020-5609 c оценкой 8.1 по шкале CVSS v3.0) позволяет выполнить выход за пределы каталога, что приводит к возможности перезаписи любых текстовых файлов, как, являющимися ключевыми для штатной работы РСУ (например, файлы конфигурации), так и просто файлы, хранящиеся на диске с системой. Такая возможность может привести к нарушению целостности информации, хранящейся на атакуемом узле, а также выполнению произвольного кода.

«РСУ CENTUM широко распространена как на российских предприятиях, так и во всем мире. Наличие уязвимостей в любых компонентах АСУ ТП всегда опасно и может негативно отразиться на штатном режиме работы предприятия в целом. Возможность выполнения произвольного кода на сервере промышленного сегмента дает злоумышленнику широкие возможности для развития атаки дальше», — отметил руководитель отдела безопасности промышленных систем управления Positive Technologies Владимир Назаров.

Для устранения уязвимостей необходимо установить обновления, рекомендованные производителем. Также для выявления киберинцидентов и обнаружения уязвимостей в АСУ ТП компания Positive Technologies предлагает продукты PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) и MaxPatrol 8, учитывающие особенности промышленных протоколов.