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ГК «АйТеко» опубликовала обзор систем SGRC

Безопасность Новости поставщиков

ГК «АйТеко», один из крупнейших российских системных интеграторов, опубликовала обзор и сравнение ИТ-решений SGRC, представленных на российском рынке. Системы класса SGRC (Security Governance, Risk Management and Compliance) используются преимущественно крупными структурами для управления процессами информационной безопасности, обеспечения соответствия законодательству, отраслевым и внутренним стандартам и требованиям и решения других задач.

В исследовании представлены основные игроки на рынке SGRC-систем:

  • ePlat4m (Россия)
  • Microsoft 365 Compliance Center (США)
  • RSA Archer (США)
  • R-Vision (Россия)
  • Security Vision (Россия)

Материал содержит анализ и сравнение данных систем по их общим, техническим и функциональным характеристикам и возможностям.

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