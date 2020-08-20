По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

ГК «АйТеко» опубликовала обзор систем SGRC

ГК «АйТеко», один из крупнейших российских системных интеграторов, опубликовала обзор и сравнение ИТ-решений SGRC, представленных на российском рынке. Системы класса SGRC (Security Governance, Risk Management and Compliance) используются преимущественно крупными структурами для управления процессами информационной безопасности, обеспечения соответствия законодательству, отраслевым и внутренним стандартам и требованиям и решения других задач.

В исследовании представлены основные игроки на рынке SGRC-систем:

ePlat4m (Россия)

Microsoft 365 Compliance Center (США)

RSA Archer (США)

R-Vision (Россия)

Security Vision (Россия)

Материал содержит анализ и сравнение данных систем по их общим, техническим и функциональным характеристикам и возможностям.

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