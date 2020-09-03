По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

«Ростелеком» и «Диасофт» займутся созданием киберполигона

«Диасофт» заключила соглашение с «Ростелекомом» в лице дочерней компании «Ростелеком-Солар», национального провайдера кибербезопасности. Целью сотрудничества является построение банковского сегмента киберполигона, который предоставит банкам возможность отрабатывать практические навыки отражения кибератак.

Киберполигон – это один из крупнейших проектов по информационной безопасности, реализуемых в рамках Национальной программы «Цифровая экономика» в 2020 году. Задача по его созданию возложена на «Ростелеком», проект реализуется с привлечением экспертизы его дочерней компании «Ростелеком-Солар». Киберполигон включает ряд сегментов, повторяющих типовую инфраструктуру организаций различных отраслей, в том числе кредитно-финансового сектора.

Чтобы киберучения служб безопасности были максимально приближены к реальным условиям, виртуальная инфраструктура киберполигона должна включать всю совокупность информационных систем банков – АБС и смежных с ней компонентов. В качестве автоматизированной банковской системы было выбрано соответствующее решение компании «Диасофт», которое широко используется кредитно-финансовыми организациями России. В числе клиентов «Диасофт» – более половины банков из списка топ-100, 27 из 61 банков со 100%-ным иностранным капиталом, ведущие инвестиционные, управляющие и страховые компании, НПФ и МФО.

«По данным центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC, в 2019 году примерно каждая пятая атака была направлена на банки. Методики и инструментарий злоумышленников постоянно совершенствуются, и проникновение хакеров в инфраструктуры любой финансово-кредитной организации – вопрос времени. Поэтому на первый план выходит обнаружение атаки на ранних этапах, а также быстрое и эффективное противодействие ей. Учитывая, что даже банки, использующие внешние сервисы мониторинга и реагирования на кибератаки, предпочитают осуществлять техническое реагирование самостоятельно, практическая отработка действий внутренней службы информационной безопасности становится необходимым элементом защиты», – сказал директор по развитию направления «Национальный Киберполигон» компании «Ростелеком-Солар» Михаил Климов.

Как отмечают эксперты «Диасофт», в процессе автоматизации банковской деятельности существует множество точек взаимодействия между различными системами, что неминуемо ведет к появлению уязвимых мест. Поэтому компания с энтузиазмом встретила инициативу «Ростелеком», направленную на повышение безопасности финансовой сферы в стране.

Помимо проведения киберучений, виртуальная инфраструктура киберполигона будет использоваться для проведения стресс-тестов российских решений, используемых в комплексных проектах по обеспечению информационной безопасности банков.

В будущем к цифровой платформе «Ростелекома» будут подключены еще три опорных центра киберполигона в регионах – на Дальнем Востоке, в Приволжском и Южном федеральном округе, что сделает его самым масштабным проектом в данном сегменте информационной безопасности и позволит повысить уровень защищенности всех ключевых отраслей экономики страны.