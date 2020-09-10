По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

Eset рассказала о вредоносе, который перехватывает данные софтсвичей

Eset обнаружила вредонос, который нацелен на софтсвичи my VoIP-платформы на ОС Linux. Данная платформа довольно специфична и используется двумя коммутаторами: Linknat VOS2009 и VOS3000.

Софтсвич (от англ. softwitch, software switch) — основной элемент VoIP-сети, который позволяет контролировать вызовы и биллинг, а также управлять звонками. При помощи CDRThief злоумышленники похищают приватную информацию, например, метаданные звонков, среди которых номера телефонов и IP-адреса пользователей, продолжительность звонка, его стоимость и др. Для получения перечисленных сведений вредонос отправляет запрос к внутренним базам данных MySQL, используемым софтсвичем.

Эксперты ESET отмечают, что злоумышленники хорошо изучили внутреннюю архитектуру атакуемой платформы. Чтобы получить доступ к базе MySQL, вредонос считывает учетные данные из Linknat — конфигурационных файлов VOS2009 и VOS3000. При этом пароли конфигурационных файлов хранятся в зашифрованном виде, но CDRThief способен их расшифровать.

Вредоносная программа может быть развернута в любом месте на диске c любым именем файла. При этом она способна встраиваться в обычную загрузочную цепочку платформы и маскироваться под компонент софтсвича Linknat.

В настоящее время сложно определить конечную цель злоумышленников, однако есть предположение, что она состоит в кибершпионаже и мошенничестве.