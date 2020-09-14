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PT Application Firewall стал доступен пользователям платформы Yandex.Cloud

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Межсетевой экран уровня веб-приложений PT Application Firewall теперь можно приобрести через Yandex.Cloud c оплатой по фактическому потреблению (pay as you go). Таким образом инструмент всесторонней защиты приложений от веб-атак стал доступен не только крупным компаниям, но и среднему и малому бизнесу (СМБ), чаще предпочитающему использование ПО по подписке.

Клиенты Yandex.Cloud смогут защитить свои приложения с помощью системы класса WAF (web application firewall) компании Positive Technologies — PT Application Firewall (PT AF). PT AF защищает веб-приложения от атак из списка OWASP Top 10, DDoS-атак уровня приложений, зловредных ботов и атак нулевого дня, а также обеспечивает непрерывную защиту приложений, пользователей и инфраструктуры и помогает соответствовать стандартам безопасности.

Существенный плюс использования PT Application Firewall через платформу Yandex.Cloud — простота развертывания. Решение работает «из коробки», для внедрения и дальнейшей поддержки не требуются дополнительные ресурсы — активация продукта через Yandex Cloud проходит в один клик.

«Наша статистика показывает, что 20% всех кибератак на юридические лица направлены на веб-ресурсы. Компании СМБ — не исключение. Решением проблемы мы видим предоставление среднему и малому бизнесу PT Application Firewall по облачной модели. Такой формат комфортнее и привлекательнее для этого сегмента, чем покупка решения on-premise. Продукт обеспечит компании непрерывной проактивной защитой веба от большинства атак, включая OWASP Top 10, автоматизированные атаки, атаки на стороне клиента и атаки нулевого дня», — отметил Антон Александров, руководитель направления развития бизнеса Positive Technologies.

«PT Application Firewall хорошо зарекомендовал себя в защите веб-ресурсов крупных компаний, использующих собственную инфраструктуру. Теперь в Yandex.Cloud тысячи компаний, независимо от размера и сферы деятельности, смогут начать использовать надежный инструмент защиты своих приложений», — отметил Андрей Иванов, руководитель направления развития сервисов безопасности «Яндекс.Облака».

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