По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

PT Application Firewall стал доступен пользователям платформы Yandex.Cloud

Межсетевой экран уровня веб-приложений PT Application Firewall теперь можно приобрести через Yandex.Cloud c оплатой по фактическому потреблению (pay as you go). Таким образом инструмент всесторонней защиты приложений от веб-атак стал доступен не только крупным компаниям, но и среднему и малому бизнесу (СМБ), чаще предпочитающему использование ПО по подписке.

Клиенты Yandex.Cloud смогут защитить свои приложения с помощью системы класса WAF (web application firewall) компании Positive Technologies — PT Application Firewall (PT AF). PT AF защищает веб-приложения от атак из списка OWASP Top 10, DDoS-атак уровня приложений, зловредных ботов и атак нулевого дня, а также обеспечивает непрерывную защиту приложений, пользователей и инфраструктуры и помогает соответствовать стандартам безопасности.

Существенный плюс использования PT Application Firewall через платформу Yandex.Cloud — простота развертывания. Решение работает «из коробки», для внедрения и дальнейшей поддержки не требуются дополнительные ресурсы — активация продукта через Yandex Cloud проходит в один клик.

«Наша статистика показывает, что 20% всех кибератак на юридические лица направлены на веб-ресурсы. Компании СМБ — не исключение. Решением проблемы мы видим предоставление среднему и малому бизнесу PT Application Firewall по облачной модели. Такой формат комфортнее и привлекательнее для этого сегмента, чем покупка решения on-premise. Продукт обеспечит компании непрерывной проактивной защитой веба от большинства атак, включая OWASP Top 10, автоматизированные атаки, атаки на стороне клиента и атаки нулевого дня», — отметил Антон Александров, руководитель направления развития бизнеса Positive Technologies.

«PT Application Firewall хорошо зарекомендовал себя в защите веб-ресурсов крупных компаний, использующих собственную инфраструктуру. Теперь в Yandex.Cloud тысячи компаний, независимо от размера и сферы деятельности, смогут начать использовать надежный инструмент защиты своих приложений», — отметил Андрей Иванов, руководитель направления развития сервисов безопасности «Яндекс.Облака».