По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

Axoft займется поставками решений «Ростелеком-Солар» в Беларуси

Axoft объявила о получении статуса официального дистрибутора «Ростелеком-Солар» в Беларуси. Axoft сконцентрируется на продвижении анализатора кода приложений Solar appScreener и системы управления идентификационными данными и доступом Solar inRights, позволяющей полностью автоматизировать процессы управления доступом в крупных компаниях.

«Ростелеком-Солар», компания группы «Ростелеком» – российский провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью. Производитель показывает ежегодный двукратный рост бизнеса по собственным продуктам и решениям. Продуктовый портфель компании включает направления защиты от утечек, контроля доступа к веб-ресурсам, анализа защищенности приложений и автоматизации управления доступом на предприятиях. Последние два направления легли в основу соглашения о сотрудничестве Axoft и «Ростелеком-Солар» на территории Беларуси.

Решение Solar appScreener – статический анализатор мобильных и веб-приложений на наличие уязвимостей и недекларированных возможностей (НДВ). Уникальная особенность решения заключается в применении технологий анализа бинарного кода (исполняемых файлов), что позволяет проверять ПО на уязвимости даже в отсутствие исходного кода. Заказчиками Solar appScreener являются компании всех сегментов бизнеса, для которых важно контролировать уровень безопасности своих решений: банки, ритейл, разработчики программного обеспечения и их клиенты, государственные органы, отвечающие за разработку и безопасность и др. Продажи appScreener интенсивно развиваются в РФ, Юго-Восточной Азии, странах СНГ.

Система Solar inRights помогает выстроить в компании автоматизированное управление доступом сотрудников к информационным системам. Такое управление усиливает контроль прав доступа персонала к ресурсам корпоративной сети, защищая организации от инцидентов информационной безопасности, связанных с избыточными полномочиями сотрудников. Пользователями Solar inRights являются крупные компании со штатом от 1000 рабочих мест, в России это, например, «Роснефть», концерн «Калашников» и др.

В лице компании Axoft партнерская сеть в Беларуси получит дистрибутора с компетенциями по решениям вендора и единый канал взаимодействия с производителем, а «Ростелеком-Солар» – всестороннюю поддержку для развития нового региона. Дистрибутор займется активным пресейлом, проведением маркетинговых мероприятий, информированием партнёров о возможностях программных продуктов вендора.

«Решение Solar appScreener – высококонкурентное ПО, простое и быстрое при внедрении, ориентированное на широкий пул заказчиков – я уверен, найдет своих пользователей в Беларуси, как и система Solar inRights. В наших планах – наращивание объемов продаж и компетенций по решениям вендора», – сказал Алекс Ржеуцкий, директор по развитию бизнеса компании Axoft в Беларуси и Армении.

Сергей Мишин, руководитель подразделения продаж и развития бизнеса в странах СНГ компании «Ростелеком-Солар», отметил: «Рынок стран СНГ традиционно представляет высокий интерес для российских компаний, стремящихся к международному развитию. В 2019 году мы вышли на рынок Беларуси и с этого момента планомерно развиваем свою партнерскую сеть в стране. Мы уверены, что сотрудничество с компанией Axoft позволит нам заметно увеличить свое присутствие на данном рынке».