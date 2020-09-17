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Немецкий завод AGC расширяет использование Kaspersky Industrial CyberSecurity

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

Через два года после внедрения Kaspersky Industrial CyberSecurity руководство завода по обработке автомобильного стекла AGC Glass Germany GmbH решило расширить функциональные возможности проекта, чтобы обеспечить всестороннюю защиту предприятия от киберугроз и быстрое реагирование на потенциальные риски.

Так, «Лаборатория Касперского» обеспечила интеграцию Kaspersky Industrial CyberSecurity с платформойTomorrow Connect, разработанной компанией Tomorrow Labs в сотрудничестве с институтом Fraunhofer IPA и машиностроителями. Эта платформа используется для предотвращения задержек производства путём сбора, связывания и визуализации данных оборудования и ERP-систем на разных площадках завода AGC. Она объединяет информацию из различных отделов в масштабе компании, что позволяет добиться прозрачности и автономности производства. Благодаря интеграции с продуктом «Лаборатории Касперского» гарантируется целостность данных, передаваемых платформе Tomorrow Connect.

«Мы выбрали в качестве технологического партнёра “Лабораторию Касперского”, поскольку это признанный поставщик защитных решений в сфере промышленной кибербезопасности, — сказал Ян Хубен, директор завода AGC Glass Germany GmbH. — “Лаборатория Касперского“ располагает обширными экспертными знаниями и исследовательскими наработками и не только предоставляет программное обеспечение, но и осуществляет анализ угроз и оценку уязвимостей».

Адаптация Kaspersky Industrial CyberSecurity открыла целый ряд возможностей: телеметрические данные производства и статус киберзащиты отображаются на панели управления директора завода в режиме реального времени; Kaspersky Industrial CyberSecurity гарантирует, что данные телеметрии не будут скомпрометированы, и обеспечивает обнаружение аномалий и нарушений безопасности рабочих мест; Kaspersky Industrial CyberSecurity выявляет нарушения технологических процессов с помощью технологии DPI (Deep Pocket Inspection), что помогает избежать ошибок на производстве и гарантировать качество продукции.

Решение Kaspersky Industrial CyberSecurity разработано специально для защиты критически важных инфраструктур и промышленного оборудования. Оно использует широкий ряд общих методов борьбы с угрозами, таких как защита от вредоносных программ, создание белых списков и управление уязвимостями. Кроме того, продукт обеспечивает контроль доступа к устройствам, благодаря чему клиенты могут отслеживать подключения к портативным устройствам хранения данных и периферийным устройствам.

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