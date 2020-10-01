По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

Группа компаний Angara и CyberPeak займутся защитой неструктурированных данных

Группа компаний Angara расширила продуктовый портфель решением класса Data Access Governance (DAG). В портфолио компании появилась система защиты и управления правами доступа к хранилищам неструктурированных данных «СПЕКТР», разработчиком которой является российский производитель CyberPeak. Компании уже заключили соответствующее соглашение.

Неструктурированные корпоративные данные, объем которых с каждым годом увеличивается минимум на треть, являются серьезной брешью в ИБ, поскольку без соответствующих средств крайне сложно отследить хранение конфиденциальной информации, а также ее выход за пределы организации.

«Ситуация обострилась с переходом на удаленный режим работы: теперь не получится спрятаться в ИБ-периметре компании. В таких реалиях системы класса DLP, которые широко представлены в продуктовом портфеле группы компаний Angara, не всегда достаточно эффективно справляются с контролем именно неструктурированного контента в виду функциональных ограничений. В этом случае внедрение DAG-решения обеспечит целостный подход к защите критичных данных от утечек», – сказал заместитель генерального директора по технологиям и развитию группы компаний Angara Дмитрий Пудов.

Система «СПЕКТР» – российская разработка, входит в реестр отечественного программного обеспечения. Продукт обеспечивает полный контроль доступа сотрудников организации к документам, хранящимся на хранилищах неструктурированных данных, таких как файловые сервера под управлением ОС Windows, Linux, почтовые сервера MS Exchange, сервера Sharepoint, а также хранилища Dell EMC и NetApp. Решение, в основе которого лежат интеллектуальные инструменты анализа, выполняет следующие задачи: защита от утечек информации, хранящейся на файловых серверах, аудит доступа к данным файловых хранилищ, классификация и поиск чувствительных данных, аудит всех прав доступа к данным, автоматическое выявление рисков, связанных с выдачей прав и аномальной активностью (многогранная отчетность и поведенческая аналитика).

Все компоненты системы работают «из коробки» и не требуют стороннего программного обеспечения.

В сентябре компания, в соответствии со стратегией развития продукта и учитывая потребности клиентов и рынка, выпустила обновленную версию программного обеспечения с новой функциональностью. Ключевые функции новой версии системы: активная реакция на различные инциденты и аномалии с возможностью блокировки, аудит Active Directory, распознавание сканов и фотографий кредитных карт, паспортов, водительских удостоверений РФ.

«СПЕКТР» может использоваться не только сотрудниками информационной безопасности, выполняя описанные выше задачи, но также это хороший инструмент для ИТ-департамента. С его помощью можно распределить нагрузки на ресурсы, контролировать прогноз заполняемости хранилищ, оптимизировать хранилища путем формирования отчетности о дубликатах и неиспользуемых объектах.

«Мы рекомендуем обратить внимание на «СПЕКТР» компаниям из финансового, государственного, промышленного, телекоммуникационного секторов, ритейла, предприятиям с численностью более 500 сотрудников, а также организациям, у которых остро стоит вопрос соответствия требованиям внутренних служб информационной безопасности и внешних регуляторов», – сказал Дмитрий Пудов.