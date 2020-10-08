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Спецпроекты

Разработанные в России технологии защиты от DDoS-атак востребованы в Африке

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

Africell, крупнейший американский оператор мобильной связи, насчитывающий более 12 миллионов клиентов в 4 африканских странах, внедрил ведущее отраслевое решения российской компании StormWall по защите сети по BGP для повышения безопасности своих сетей.

Решение обеспечивает надежную защиту ИТ-инфраструктуры Africell на территории Уганды, Демократической республики Конго, Гамбии и Сьерра-Леоне, где компания предоставляет доступ к сети интернет посредством технологий 3G, LTE и 5G и оценивается регуляторами как компания номер один по качеству обслуживания.

Решение по защите сети по BGP обеспечивает автоматическую защиту для атакуемых сетей, позволяя на ранней стадии обнаружить DDoS-атаку и провести переключение трафика на DDoS-фильтры до того, как атака приведет к недоступности сервиса. Решение помогает обеспечить стабильную работу ИТ-инфраструктуры и сети, защитив их от всех известных DDoS-атак на уровнях L3-L5 OSI. Данный способ защиты предназначен для интернет-провайдеров, дата-центров, хостинг-компаний, а также корпоративных клиентов с собственной автономной системой.

Юнес Чаабан, технический директор Africell, отметил: «Безопасность данных наших клиентов является главным приоритетом для Africell. Именно поэтому мы работаем с компанией StormWall, чтобы использовать самые передовые системы защиты, доступные сегодня. Благодаря большому опыту, StormWall может предложить идеальное решение для защиты наших сетей от DDoS-атак. StormWall помогает Africell удостовериться в том, что мы можем продолжать развивать наш бизнес, не опасаясь стать жертвой кибератаки».

Рамиль Хантимиров, CEO и со-основатель StormWall, сказал: «Africell является одним из ведущих телеком-операторов Африки. Объемы обрабатываемого им трафика огромные, поэтому защита от DDoS-атак - одна из ключевых задач компании. Для нас было очень важно завоевать доверие Africell и предоставить наше решение, обеспечив высокий уровень защиты ресурсов компании. Использование профессиональных решений позволяет эффективно противостоять киберпреступникам, и мы рады, что африканские компании осознают необходимость использования таких методов защиты».

Киберпреступники неоднократно атаковали компании, расположенные на африканском континенте. Уязвимость связана со слабыми структурами безопасности, нехваткой квалифицированного персонала и недостаточной информированностью. Как и во всем мире, телекоммуникационные компании и интернет-провайдеры на африканском континенте постоянно подвержены риску, что DDoS-атака может полностью блокировать ресурсы компании, вследствие чего миллионы пользователей останутся без доступа к Интернету. В результате компания понесет огромные убытки, а также это негативно отразится на репутации. Вот почему партнерство Africell и StormWall позволяет оказывать услуги по предоставлению доступа к интернету в Африке на другом уровне.



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