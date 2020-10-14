По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

«Мультикарта» успешно прошла аудит безопасности платежных систем

Процессинговая компания «Мультикарта» получила сертификат соответствия требованиям международного стандарта по защите информации в индустрии платежных карт PCI DSS. Данный аудит проходит в компании ежегодно и означает, что соблюдены все правила по защите данных банковских карт платежных систем Visa, Mastercard, «Мир», American Express, Union Pay, JCB.

Правил для получения сертификата достаточно много – внедрение строгих мер контроля доступа, регулярные мониторинг и тестирование сети, установка и обеспечение функционирования межсетевых экранов, обеспечение безопасного хранения данных о держателях карт и шифрование данных при их передаче, использование специального антивирусного программного обеспечения и др. Все эти условия полностью соблюдены «Мультикартой».

«Ежедневно оплачивая покупки банковской картой, большинство их владельцев абсолютно не представляет сложность процесса, позволяющего совершать эти операции быстро и с должным уровнем безопасности. За этим и стоит работа процессинговых компаний. Задача «Мультикарты» – сделать все операции банков-партнеров безопасными, защитить данные их клиентов от компрометации», – отметил генеральный директор компании «Мультикарта» Кирилл Свириденко.