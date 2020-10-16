Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Устранена обнаруженная экспертом Positive Technologies уязвимость в Jira

Безопасность Стратегия безопасности Новости поставщиков

Эксперт Positive Technologies Михаил Ключников выявил уязвимость в компонентах Jira — популярной системы для отслеживания ошибок, организации взаимодействия с пользователями и управления проектами. Уязвимость позволяла получить конфиденциальную информацию о пользователях системы. Продукты разработчика Jira — компании Atlassian — применяют 170 тыс. клиентов более чем в 190 странах, в том числе 83% компаний из рейтинга Fortune Global 500.

«Подобные уязвимости существенно экономят время атакующему: они дают возможность определить наличие учетной записи с тем или иным логином в системе, — сказал Михаил Ключников. — Путем перебора различных логинов выясняется, какие пользователи присутствуют в системе. Если логина нет, система об этом сообщит, если есть — выдаст еще и персональные данные (если они в систему занесены). После перебора существующих логинов, атакующий мог перейти к подбору паролей к каждому существующему пользователю. В отсутствие этой уязвимости злоумышленнику приходится вслепую осуществлять брутфорс паролей к логинам, которых может и не быть в системе. Уязвимость уменьшает трудозатраты хакера и снижает вероятность обнаружения атаки, что в конечном счете делает мишень более привлекательной для хакера. И поэтому мы настоятельно рекомендуем обновиться».

Недостаток безопасности получил идентификатор CVE-2020-14181 и оценку 5,3, что соответствует среднему уровню опасности. Причина возникновения ошибки связана с возможностью обращаться к определенному сценарию любому неавторизованному пользователю. Уязвимость затронула Jira Server и Data Center. Компания опубликовала обновления, в которых данная ошибка исправлена. Уязвимость устранена в 7.13.6, 8.5.7 и 8.12.0 версиях продуктов.

Широкая распространенность продуктов компании Atlassian нередко привлекает злоумышленников. Так, в 2019 г. эксперты Positive Technologies выявили попытки массовой эксплуатации критически опасной уязвимости в Confluence.



Другие материалы рубрики

Российский рэпер арестован в США по «хакерскому делу». Ему грозит 20 лет тюрьмы

Любой ноутбук на Linux можно незаметно взломать «по воздуху»

Собянин отменил еженедельные отчеты о сотрудниках на удаленке, но ввел принудительную регистрацию в ночных клубах

Хакеры вломились в госсети США через «дыры» в VPN

Четыре «горячих» направления в сфере шифрования

Смартфоны на Android атакованы блокировщиком, действующим от имени МВД России

Техника

9 бюджетных смартфонов с хорошей батареей: выбор ZOOM

Лучшие электрические обогреватели для дома: выбор ZOOM

Техноблог

Плюсы и минусы Quad Bayer и Tetracell в камерах смартфонов

Apple iPhone 12: новые цвета, 5G и странные аксессуары

Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра