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«Маском-техлайн» будет предоставлять услуги по выявлению инцидентов ИБ на базе SIEM-системы Positive Technologies

Безопасность Новости поставщиков

«Маском-техлайн» (холдинг «Маском Восток») стал участником MSSP-программы Positive Technologies по направлению MaxPatrol SIEM. Теперь «Маском-техлайн» будет предоставлять услуги по выявлению инцидентов ИБ на базе SIEM-системы Positive Technologies.

«Маском-техлайн» стал первым в Дальневосточном федеральном округе участником MSSP-программы Positive Technologies — разработчика инновационных средств защиты и лидера в области противодействия актуальным киберугрозам — по направлению SIEM. Сервис по выявлению инцидентов ИБ с помощью MaxPatrol SIEM также оказывают компании CyberART и Solar Security.

«Маском-техлайн» предоставляет полный комплекс услуг по мониторингу ИБ и предотвращению инцидентов на базе собственного центра мониторинга MSOC, в том числе обеспечивает подключение к ГосСОПКА. Сотрудничество с Positive Technologies позволит MSOC расширить перечень сервисов в области оперативного выявления компьютерных инцидентов. «Маском-техлайн» отмечает рост востребованности услуг с применением решений Positive Technologies, в том числе у тех компаний, которым необходимо подключаться к системе ГосСОПКА. Применение иных продуктов из экосистемы Positive Technologies, таких как PT Industrial Security Incident Manager, PT Application Firewall, подключенных к MaxPatrol SIEM, позволит наиболее обнаруживать возможные атаки на инфраструктуру организаций. Услуги на базе MaxPatrol SIEM востребованы в Дальневосточном федеральном округе среди компаний из отраслей здравоохранения, органов местного самоуправления и промышленных предприятий региона.

Выбирая сервис на базе MaxPatrol SIEM, как отмечают в Positive Technologies, бизнес получит следующие преимущества: качественное решение задач мониторинга безопасности инфраструктуры на базе лидирующего отечественного решения; полную видимость сети: MaxPatrol SIEM собирает данные с более 300 источников, в том числе популярных систем российских вендоров; ежемесячно пополняемые пакеты экспертизы из базы знаний MaxPatrol SIEM; регулярно расширяющиеся функциональные возможности MaxPatrol SIEM.

«Сотрудничество с "Маском-техлайн" — еще один шаг в продолжении развития бизнеса Positive Technologies на Дальнем Востоке. Многие компании региона созрели для выстраивания эффективного процесса выявления событий ИБ — объединение наших усилий с "Маском-техлайн" предоставит таким организациям качественный продукт и необходимую экспертизу», – сказал Антон Александров, руководитель направления развития бизнеса Positive Technologies.

«Positive Technologies предъявляет высокие требования к MSSP-партнерам, поэтому заключенное соглашение подтверждает квалификацию технических специалистов и экспертизу нашей компании в целом. Благодаря MSSP-сотрудничеству мы можем предложить заказчикам полный комплекс услуг по выявлению инцидентов информационной безопасности на базе решения MaxPatrol SIEM. Особенно приятно стать первой региональной компанией на Дальнем Востоке, получившей статус MSSP-партнера», — сказал Алексей Кравченко, генеральный директор «Маском-техлайн».

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