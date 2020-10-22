По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

«Ростелеком-Солар» и «Лаборатория Касперского» защитят рабочие станции и серверы клиентов от кибератак

«Ростелеком-Солар» совместно с «Лабораторией Касперского» запускают сервис по выявлению сложных многокомпонентных атак на рабочих станциях и серверах корпоративных заказчиков. В его основе лежит система выявления атак на конечные хосты (Endpoint Detection and Response, EDR) Kaspersky EDR. Решение подключено к сервисам центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC и поможет выявлять активность (например, присутствие в инфраструктуре) высококвалифицированных злоумышленников, которую обычно не детектируют базовые инструменты защиты.

По статистике компании «Ростелеком-Солар», с каждым годом техники и методики, которые применяют хакеры для обхода классических средств защиты, становятся сложнее, а всё больше атак связаны с длительным и скрытным нахождением в инфраструктуре жертвы. Злоумышленники с высокой квалификацией (кибернаёмники и кибервойска) используют сочетание уникальных и дорогих собственных разработок с легальными утилитами и методами социальной инженерии для внедрения вредоносных модулей в атакуемую систему. Причём эти сложные инструменты постепенно распространяются в теневом сегменте сети, и их берут на вооружение уже киберпреступники со средней квалификацией (киберкриминал). При этом их основными методами для проникновения в инфраструктуру жертвы остаются фишинговые рассылки со сложным вредоносным ПО, которое обычно не распознаётся стандартным антивирусом. Расширение сервиса мониторинга на базе Kaspersky EDR поможет эффективно выявлять и локализовывать даже такие сложно детектируемые атаки на конечных узлах инфраструктуры организации.

«Система EDR является важной составляющей центра реагирования на киберинциденты (SOC): она ускоряет сбор первичных улик, предоставляет подробную телеметрию и автоматизирует процессы EDR, сокращая общее время реагирования с нескольких часов до считаных минут. Для обработки этих данных и грамотного реагирования на инциденты нужна профессиональная команда аналитиков, и благодаря тому, что в Solar JSOC выделили ресурсы на её создание, клиентам сервиса будет существенно проще обеспечить надёжную защиту своих ресурсов», – сказал Михаил Прибочий, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах СНГ и Балтии.

Для реализации нового сервиса была проведена совместная проработка технических решений и моделей взаимодействия. В частности, в Solar JSOC была выделена специализированная команда по анализу сложных атак.

«Развитие инструментария и техник злоумышленников требует новых подходов к детектированию атак. Проблема защиты рабочих станций, которые чаще всего становятся точкой закрепления и развития атаки злоумышленника, является одной из первоочередных для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Мы рады расширить сотрудничество с нашим давним технологическим партнером – «Лабораторией Касперского» – совместным сервисом по выявлению атак на конечных узлах сети», – отметил Владимир Дрюков, директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC.

Услуга EDR от Solar JSOC предоставляется как по облачной модели (полностью из ядра Solar JSOC), так и с размещением ключевых компонентов системы на площадке заказчика, а подключение к сервису займет 4-5 недель. В инфраструктуру заказчика устанавливаются необходимые компоненты, обогащённые унифицированным контентом от экспертов Solar JSOC, который будет дополнительно профилирован и адаптирован под особенности инфраструктуры и процессы конкретной организации. Сервис также доступен для заказчиков, самостоятельно приобретающих лицензии Kaspersky EDR, а не только в рамках MSSP-лицензий.

Сейчас «Ростелеком-Солар» и «Лаборатория Касперского» готовят запуск сервиса EDR для нескольких крупных государственных и коммерческих заказчиков.