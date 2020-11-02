74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Eset представила рейтинг интернет-угроз за III квартал 2020

Eset представила рейтинг наиболее распространенных киберугроз, выявленных экспертами по информационной безопасности в III квартале 2020 года. После нескольких месяцев постоянного использования темы COVID-19 во вредоносных целях хакеры вернулись к ряду своих прежних тактик.

Поскольку многие компании в мире до сих пор работают в режиме хоум-офис, протокол удаленного рабочего стола (RDP) постоянно становится объектом интереса киберпреступников. Специалисты Eset зафиксировали увеличение на треть количества атак на уникальных пользователей методом подбора пароля. При этом попыток атак на RDP стало на 140% больше по сравнению с предыдущим кварталом.

После длительного спада в течение предыдущих месяцев активность криптомайнеров начала расти. Увеличение показателей выявления этого вида вредоносного ПО связано с повышением цены Bitcoin. Стоимость криптовалюты достигла наивысшего значения за последние два года. Если еще в марте 2020 года курс биткоина составлял $5000, то в сентябре криптовалюта оценивалась уже в $12000.

Кроме того, эксперты Eset обнаружили вредоносное программное обеспечение для получения криптовалюты KryptoCibule. Оно отличается сложностью тактики. В частности, угроза использует ресурсы устройства жертвы для добычи криптовалюты, а также пытается получить несанкционированный доступ к транзакциям пользователей, заменяя адрес кошелька в буфере обмена. Также вредоносная программа похищает файлы, связанные с криптовалютой, и использует комплекс методов, чтобы избежать обнаружения.

Общий объем обнаружения вредоносных электронных писем вырос на 9%. Наиболее распространенной, как и во II квартале, остается угроза Win/Exploit.CVE-2017-11882 — вредоносный документ, который использует уязвимость в Microsoft Office для загрузки дополнительных опасных программ на компьютер. Более 70% вредоносных вложений были исполняемыми файлами. Свыше 15% составили файлы скриптов и документы Office. Исполняемые файлы во вложениях часто маскировались с помощью двойных расширений. Так злоумышленники заставляли получателей открыть вложение, пользуясь тем, что расширение для известных типов файлов по умолчанию скрыты в Windows.

Общий объем выявленного спама вырос на 4% по сравнению с предыдущим кварталом. В третьем квартале злоумышленники все еще злоупотребляли темой коронавируса для получения прибыли. Используя финансовые трудности, с которыми многие столкнулись, кибермошенники выдавали себя за легитимные организации и пытались манипулировать жертвами для получения их конфиденциальной информации. Среди прочего, через такие рассылки распространялась версия печально известного вредоноса WannaCry.

Данные телеметрии Eset свидетельствуют, что летом и в начале осени атак программ-вымогателей стало меньше, но более половины из всех выявленных образцов в этой категории вирусов пришлось на Win/Filecoder.WannaCryptor.