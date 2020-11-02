74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

PwC: более половины (52 %) российских компаний планируют повысить бюджет на кибербезопасность

PwC представляет результаты Глобального исследования «Доверие к цифровым технологиям» 2021.

Исследование содержит анализ текущих изменений и дальнейшего развития событий в сфере кибербезопасности. Отчет составлен на основании результатов опроса 3249 руководителей компаний, отделов технологий и информационной безопасности, проводившийся в июле и августе 2020 г. по всему миру.

Ответы респондентов касались пяти ключевых областей: обновление стратегии кибербезопасности; необходимость в персонале, готовым к вызовам будущего; максимально эффективное использование бюджета на кибербезопасность; инвестиции для борьбы со злоумышленниками; повышение устойчивости бизнеса.

Обновление стратегии кибербезопасности

Подавляющее большинство респондентов (96 %) заявили, что изменят стратегию кибербезопасности из-за COVID-19, при этом 50 % с большей вероятностью будут учитывать вопросы кибербезопасности при обдумывании каждого бизнес-решения (для сравнения: в прошлом году доля таких респондентов составляла 25 %). Кроме того, 51 % руководителей компаний с большей вероятностью будут чаще взаимодействовать с директором по информационной безопасности (ИБ). По словам руководителей компаний, в первые три месяца пандемии их организации ускорили цифровизацию и осуществляли ее на удивление быстрыми темпами, достигнув показателей второго или третьего года своих пятилетних планов.

"В сложившихся условиях пандемии COVID-19, многим организациям пришлось пересмотреть и переосмыслить стратегии обеспечения кибербезопасности. Почти все участники нашего опроса (96%) заявили о готовности это сделать. Российские респонденты в этом плане не отстают от своих международных коллег. Интересно, что кибербезопасность и конфиденциальность данных уже учитываются в бизнес-решениях у 50% российских респондентов, но при этом только у 27% глобальных. Представители более половины респондентов как в России, так и глобально планируют увеличить бюджеты на кибербезопасность. На фоне быстро изменяющихся бизнес-процессов и растущих киберугроз, компании уже сейчас начинают готовить свои команды по кибербезопасности к требованиям завтрашнего дня. Более половины (51%) руководителей со всего мира и 42% руководителей из России отмечают, что в течение следующего года они планируют увеличить численность штатных специалистов по кибербезопасности, – отметил Виталий Соколов, руководитель практики по кибербезопасности и непрерывности бизнеса PwC в России.

Повышение скорости и эффективности работы – главная цель в сфере цифровых технологий для 29 % руководителей, в то время как 31 % респондентов нацелены на модернизацию за счет новых компетенций. Более трети опрошенных (35 %) заявили, что ускоряют автоматизацию для сокращения затрат.

Киберспециалисты, готовые к будущему

В 2021 г. число новых вакансий в сфере кибербезопасности составит 3,5 млн, то есть отрасль кибербезопасности столкнется с проблемой нехватки квалифицированных специалистов. Согласно исследованию, 51 % руководителей планируют в ближайший год нанять в штат специалистов в этой области, при этом более 22 % говорят об увеличении штата на 5 % и более.

Руководителям высшего звена нужны сотрудники на следующие вакансии: архитекторы облачных решений (43 %), аналитики систем безопасности (40 %), аналитики данных (37 %). Для закрытия вакансий многие организации прибегают к альтернативному решению – переводят на эти должности своих же сотрудников, предлагая им программы переподготовки для развития навыков в соответствующих областях: навыки работы с цифровыми решениями, понимание бизнес-контекста, навыки общения.

Пересмотр бюджета на кибербезопасность

Более половины организаций (55 %) планируют увеличить, а не сократить бюджет на кибербезопасность в 2021 г. Увеличение бюджета на кибербезопасность – хорошая новость, однако в дальнейшем следует ожидать изменения подхода к его управлению. Более половины опрошенных (55 %) сомневаются в том, что бюджет на кибербезопасность расходуется на самые серьезные риски для организации. Об изменении процессов бюджетирования говорят 44 % респондентов, а 37 % полностью согласны с тем, что благодаря количественной оценке киберрисков можно гораздо эффективнее управлять расходами на риски. Тем не менее более трети опрошенных полностью согласны с тем, что организации могут усилить свое положение в плане кибербезопасности без увеличения затрат за счет автоматизации и рационализации использования технологий.

Эффективно противостоять злоумышленникам

Инновации и технологии меняют подход организаций к тому, чтобы эффективно бороться со злоумышленниками: по словам 43 % руководителей, в их компаниях повысилось качество клиентского опыта и сократилось время реагирования на инциденты и сбои. В числе самых важных результатов, которые хотят получить респонденты в ближайшие два-три года, – рост количества предотвращенных атак, сокращение сроков реагирования на сбои, рост уверенности руководства в способности противостоять угрозам и улучшение клиентского опыта. Результаты исследования показали, что руководители крупных компаний (более 1 млрд долл. США) чаще говорят о преимуществах стратегического перехода к современным технологиям и перестроения операций по обеспечению безопасности. Респонденты из числа крупнейших компаний (более $10 млрд) также чаще заявляют о выгодах, связанных с использованием технологий и моделей безопасности, включая концепцию нулевого доверия, виртуализацию и ускоренное внедрение облачных сервисов.

Полученные результаты говорят о том, что инвестиции в технологии, процессы, компетенции и кадры имеют решающее значение для продуманного и успешного противодействия злоумышленникам. Результаты исследования также подчеркивают важность директора по ИБ, который может играть роль лидера трансформации.

Повышение устойчивости бизнеса

В этот год, насыщенный беспрецедентными событиями для экономики, здравоохранения и ИТ-компаний, наблюдалась волна вторжений, программ-вымогателей, взлома данных медицинских и образовательных учреждений, фишинговых атак. В результате 40 % опрошенных руководителей заявили о планах усилить тестирование устойчивости, чтобы обеспечить функционирование критически важных бизнес-сервисов даже в случае сбоя, вызванного кибератакой.

Прогноз угроз на 2021 г.: интернет вещей и облачные сервисы возглавляют список «очень вероятных» угроз (о них упомянули 33 % опрошенных), а кибератаки на облачные сервисы возглавляют список угроз, которые чреваты «существенными отрицательными последствиями» (по мнению 24 % респондентов).