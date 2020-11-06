Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Эксперт Positive Technologies выявил уязвимость в McAfee ePO

McAfee отметила помощь эксперта Positive Technologies Михаила Ключникова в устранении уязвимости в McAfee ePolicy Orchestrator (McAfee ePO) — консоли для контроля за безопасностью предприятия, которая дает возможность управлять защитой конечных точек, сетей, данных и соответствием нормам. Продукт используют свыше 36 000 компаний и организаций.

Уязвимость CVE-2020-7318 получила идентификатор CVE-2020-7318 и оценку 4.6 по шкале CVSS v3.1.

«Уязвимость возникает в связи с отсутствием должной фильтрации пользовательских данных, — сказал Михаил Ключников. — Это классическая уязвимость межсайтового скриптинга. Злоумышленник может спровоцировать оператора системы перейти по вредоносной ссылке и от его имени совершить нелегитимные действия в панели администрирования, эксплуатируя штатный функционал панели, или попытаться обнаружить дополнительные уязвимости для проникновения в другие сегменты сети. Атакующий может быть как внутренним, так и внешним».

Для устранения уязвимости необходимо обновить систему до версии ePO 5.10.0 Update 9.

Ранее эксперты Positive Technologies нашли опасную уязвимость в защите McAfee для банкоматов.