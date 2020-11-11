Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Positive Technologies: Более 60% специалистов по ИБ против шифрования трафика в ущерб прозрачности сети

Positive Technologies подвела результаты опроса специалистов по информационной безопасности на тему прозрачности корпоративных сетей. Уровень видимости внешнего и внутреннего трафика в российских компаниях невысокий, а выбирая между шифрованием и прозрачностью внутренней сети, 64% специалистов склоняются в пользу прозрачности. Результаты опроса не во всем совпадают с оценками зарубежных коллег.

Большинство российских специалистов по ИБ (72%) оценивают видимость внешнего трафика в своих сетях как низкую или среднюю, уровень прозрачности внутреннего трафика таким же образом оценили 68% опрошенных.

Больше других в России видимостью в своих сетях довольны представители ИТ-компаний: высокую прозрачность внутреннего трафика отметили 47% специалистов из таких компаний, внешнего — 42%. Антирейтинг возглавляет промышленный сектор: 52% его представителей считают свою внутреннюю сеть непрозрачной, а внешний трафик непрозрачным назвали 36%.

Оценка прозрачности корпоративных сетей российскими специалистами отличается от оценки зарубежных коллег: 52% специалистов за рубежом считают, что у них высокая прозрачность внешнего трафика, тогда как в России этим могут похвастать только 24%. По мнению большинства участников NTA-комьюнити в Telegram, причина столь заметной разницы в том, что многие российские компании еще не внедрили IDS, NGFW, UTM, NTA и другие популярные инструменты анализа трафика.

За последний год российские специалисты по ИБ замечали внутри периметра своих сетей несанкционированные сканирования (51%), вредоносную активность (51%). Гораздо реже — использование хакерского инструментария (17%) и перемещение злоумышленника по сети (8%).

«Сканирования сети и активность вредоносного ПО отлавливаются многими средствами безопасности (например, антивирусами). Вероятно, что большинство специалистов выявляли их без систем анализа трафика (network traffic analysis, NTA), так как с их помощью они бы смогли выявить еще и более сложные угрозы», — сказала Наталия Казанькова, менеджер по продуктовому маркетингу Positive Technologies.

В целом российские компании осознают необходимость мониторинга безопасности внутренней сети. Это подтверждает список наиболее приоритетных задач, которые специалисты желали бы выполнять с помощью инструментов анализа трафика: 88% опрошенных отметили высшими баллами (4 или 5) выявление атак внутри сети, 71% — обнаружение сетевых аномалий и такая же доля у контроля соблюдения регламентов ИБ.

«NTA-системы в России ждет большое будущее, поскольку они отвечают ожиданиям рынка. Такие системы повышают видимость в сети и справляются с приоритетными для специалистов по ИБ задачами, — отметила Наталия Казанькова. — Шифрование не помешает работе NTA-системы, так как большинство специалистов не поддерживают идею полного шифрования корпоративной сети. Тем, кто все-таки постарается зашифровать все по максимуму, NTA-системы будут полезны в части выявления аномалий и вредоносного ПО».

Выбирая между шифрованием и прозрачностью внутренней сети, 64% российских специалистов по ИБ склоняются в сторону прозрачности. Они оценили свое беспокойство по поводу шифрования внутреннего трафика в 3, 4 или 5 баллов.

Это почти совпадает с мнением зарубежных коллег: 56,3% опрошенных SANS скорее обеспокоены тем, что шифрование препятствует видимости сети (оценили эту обеспокоенность в 6–10 баллов).

Опрос Positive Technologies проводился в начале сентября 2020 г. среди посетителей сайта компании Positive Technologies, аудитории интернет-портала Securitylab.ru и участников отраслевых сообществ в социальных сетях и Telegram. В опросе принял участие 231 представитель малых, средних и крупных компаний, работающих в ключевых сферах экономики.