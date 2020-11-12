74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Исследование: пандемия вынудила 12% компаний создать отдел ИБ «с нуля»

88% ИБ-специалистов считают, что ИТ-инфраструктура в период пандемии стала более уязвимой, при этом 59% компаний были вынуждены обходиться вообще без ИБ-специалистов. Об этом говорит исследование «Серчинформа», проведенное при участии платформы онлайн-рекрутинга hh.ru ко Дню специалиста по безопасности, который отмечается в России 12 ноября.

Компании испытывают кадровый голод – более четверти опрошенных ИБ-специалистов сообщили, что при экстренном переводе на удаленку в 2020 г. им не хватало рук. 30% смогли нанять новых сотрудников, еще 24% увеличили штат за счет кадрового резерва. 12% усиливали коллектив за счет ресурсов на стороне – аутсорсинговых компаний.

Несмотря на сложности, с которыми столкнулись компании, 61% компаний не планирует на 2021 г. кадровых изменений в отделе ИБ: ни увеличения числа сотрудников, ни сокращения. Четверть опрошенных сообщили, что планируют расширение штата, в 12% компаний принято решение о создании подразделения «с нуля».

Лев Матвеев, председатель совета директоров компании «Серчинформ», сказал: «Перевод сотрудников на удаленку привел к росту уязвимости ИТ-инфраструктуры. Компании осознали, что необходимо отражать не только внешние атаки, но и контролировать собственных сотрудников от случайных и намеренных нарушений. Наш опрос показал, что ИБ-специалистов в компаниях не хватает. И недостаточно именно квалифицированных профессионалов, которые умеют выявлять, расследовать и предотвращать инциденты ИБ. Поэтому мы прогнозируем, что ситуация будет вынуждать компании все чаще прибегать к аутсорсингу процессов ИБ».

Виталий Терентьев, директор департамента специальных проектов hh.ru, отметил: «Данные, полученные в ходе опроса «Серчинформа», подтверждают, что пандемия и массовый переход в онлайн сильно повлияли на рост востребованности специалистов в сфере кибербезопасности: 25% компаний уже под влиянием этих обстоятельств расширили штат таких специалистов путем найма новых сотрудников или переводом из других подразделений. По данным hh.ru, количество вакансий для таких специалистов в России показывают двузначные темпы роста: если в 2018 г. было открыто свыше 17 тыс. вакансий, то за неполный 2020 (с января по октябрь) уже почти 30 тыс. Еще более быстрыми темпами растут резюме ИБ-специалистов: в 2018 г. их было 18 тыс., в 2019 – 25 тыс., а за неполный 2020 – уже свыше 55 тыс. Показатель конкуренции в этой сфере очень низкий – в 2018-2019 гг. он был на уровне одного и только в 2020 г. он вышел на уровень двух человек на место, что говорит об остром дефиците».

Компания «Серчинформ» провела опрос в сентябре–октябре 2020 г., в нем приняли участие начальники и сотрудники ИБ-подразделений, эксперты отрасли и руководители российских организаций.