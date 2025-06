В Сеть только с паспортом. Китай вводит для пользователей единый интернет-ID

Китай ужесточает контроль за интернетом с помощью новой централизованной формы виртуального удостоверения личности. Каждый пользователь интернета в КНР должен будет получить уникальный ID-номер, что исключает анонимность в Сети.

Всех посчитают

Власти Китая нашли способ решения проблемы массовой идентификации личности пользователей интернета. В дополнение к «Великому китайскому файерволу» в стране вводится национальный интернет-идентификатор, который будет выдаваться пользователю непосредственно государством, пишет телеканал CNN на своем сайте.

Таким образом, новая система исключает необходимость идентификации личности на каждой отдельной взятой онлайн-платформе. CNN подчеркивает, что уже это нововведение почти полностью исключило анонимность в Сети, а новый ID-номер станет олицетворением еще более серьезного контроля.

С другой стороны, пользователям больше не потребуется создавать профили для каждого отдельного веб-сервиса, которыми они пользуются. У них будет один уникальный ID, выданный властями лично им, который

Как пишет CNN, идея ввести интернет-ID в Китае родилась из предложения полицейского чиновника, озвученного в начале весны 2024 г. Цзя Сяолян (Jia Xiaoliang), заместитель директора киберполиции на северо-востоке Китая, который также является делегатом законодательного органа Китая, Всекитайского собрания народных представителей, впервые предложил эту в марте 2024 г.

Ждать недолго

На момент выхода материала система с ID-номером являлась добровольной – она была запущена в мае 2025 г. По данным CNN, она будет внедрена по всему Китаю в июле 2025 г., а направлена она, согласно официальной информации, на «защиту идентификационной информации граждан и поддержку здорового и упорядоченного развития цифровой экономики» (to protect citizens’ identity information, and support the healthy and orderly development of the digital economy).

Однако опрошенные CNN эксперты высказывают опасения, что новая политика еще больше подорвет и без того ограниченную свободу слова, заставив интернет-пользователей еще больше уступить государству контроль над ними в интернете.

Ничего не изменилось

Власти Китая давно работали над проектом единого интернет-ID для граждан страны. Правила работы новой системы были открыты для общественного обсуждения летом 2024 г. и сразу вызвали негативную реакцией профессоров права, экспертов по правам человека и некоторых интернет-пользователей.

Однако их мнение почти ни на что не повлияло. По данным CNN, итоговый свод правил остался в значительной степени похожим на тот, что был вынесен на обсуждение.

По мнению Шейн И (Shane Yi), исследователя из правозащитной группы China Human Rights Defenders, что новая система дает китайским властям расширенные полномочия «делать то, что они хотят, когда считают нужным» (do what they want when they see fit) в интернете, поскольку власти могут отслеживать весь цифровой след пользователей «с нуля» (from point zero).

Что говорят в Китае

Китайские государственные СМИ высказывают прямо противоположное мнение, отмечает CNN. Они назвали интернет-идентификатор «бронежилетом для личной информации» (bullet-proof vest for personal information) и расхвалили систему как способную значительно снизить риск утечки персональных данных.

По данным китайского государственного СМИ «Синьхуа» (Xinhua) за май 2025 г., заявку на получение нового интернет-ID подали более 6 млн человек. Пока это лишь капля в море, потому что суммарное количество интернет-пользователей в КНР, по предварительным подсчетам, составляет свыше 1 млрд человек.

Сотрудник Министерства общественной безопасности Китая, отвечающий за кибербезопасность, сообщил агентству «Синьхуа», что услуга интернет-идентификации является строго «добровольной», но правительство поощряет различные отрасли и сектора к интеграции с ней. «Его цель – предоставить людям безопасный, удобный, авторитетный и эффективный способ проверки личности в поддержку развития цифровой экономики», – сказал он (цитата по CNN).

Однако опрошенные телеканалом эксперты усомнились в том, насколько добровольной является эта система, и подчеркнули риски потенциальной утечки данных, поскольку персональные данные теперь собираются централизованно.

В частности, Хаочэнь Сан (Haochen Sun), профессор права в Университете Гонконга, сказал, что, хотя закон представляет систему как добровольную, она может постепенно превратиться в систему, в которой пользователи могут испытывать трудности с отказом от участия. «Если правительство хочет продвигать эту систему проверки личности через Интернет, оно может сделать это с помощью различных мер – по сути, поощряя людей использовать ее, предлагая взамен больше удобств», – сказал он CNN.

Хаочэнь Сан не преминул выразить обеспокоенность по поводу возросших рисков утечки персональных данных. «Централизованная общенациональная платформа по своей сути создает единую точку уязвимости, делая ее привлекательной целью для хакеров или враждебных иностранных субъектов», – заявил он CNN.