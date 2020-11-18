74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Бесплатные возможности Kaspersky Threat Intelligence Portal дополнены интеграцией с API

«Лаборатория Касперского» расширила список возможностей, доступных для зарегистрированных пользователей бесплатной версии портала Kaspersky Threat Intelligence Portal. Теперь они могут подключать свои приложения к данному сервису через API и получать расширенную информацию о файлах и URL с помощью песочницы Kaspersky Cloud Sandbox. Кроме того, стал доступен специальный режим подписки, который позволяет проводить конфиденциальную проверку файлов, чтобы сохранить результаты в тайне от других членов сообщества.

С API зарегистрированные пользователи могут подключать свои системы безопасности к сервису и получать информацию о файлах, хешах, IP-адресах и ссылках без необходимости использовать веб-интерфейс, что позволяет автоматизировать запросы на проверку подозрительных объектов. Использование песочницы Kaspersky Cloud Sandbox даёт возможность получить не только вердикт и базовую информацию о подозрительных файлах, но также углублённый отчёт об активностях файла и событиях, происходящих с конкретной страницей, таких как загрузки, выполнение JavaScript, Adobe Flash и т.д.

Благодаря режиму частного доступа, позволяющему скрывать результаты проведённого анализа от других участников сообщества, доступом к сервису смогут воспользоваться организации со строгими политиками конфиденциальности.

Также теперь доступен статический анализ, чтобы получать более подробную информацию о загруженных файлах, анализировать данные о структуре исполняемых файлов и извлечённых строках. Результаты такого исследования позволяют специалистам по кибербезопасности распознавать функциональность объекта и раскрывать его вредоносный потенциал, даже если зловред ранее не был известен, а также они могут быть использованы для создания индикаторов компрометации, эвристики и правил обнаружения.

«Время, затрачиваемое на реагирование на инцидент, — это один из главных KPI сотрудников отделов кибербезопасности. Сегодня скорость реагирования становится ещё важнее, поскольку растёт число угроз. Чтобы помочь сообществу специалистов по кибербезопасности, мы расширили бесплатные возможности интеграции в глобальную систему информирования об угрозах и автоматизации рутинных задач. Мы также предоставили доступ к более детальной информации, которая может помочь при разрешении инцидента», — сказал Артём Карасёв, старший менеджер по маркетингу сервисов кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Пользователи бесплатной версии портала Kaspersky Threat Intelligence Portal могут при необходимости повысить уровень и приобрести коммерческую лицензию на премиальную функциональность. Она помогает проводить расследования сложных киберинцидентов, обнаруживать авторов специфических сложных атак, кампаний кибершпионажа, выяснять их мотивы, тактики, техники и процедуры.