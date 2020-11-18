74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

«Лаборатория Касперского»: две трети сотрудников не готовы вернуться к традиционной модели работы после пандемии

«Лаборатория Касперского» выяснила, что две трети (68%) россиян, занятых в малом и среднем бизнесе, не готовы вернуться к привычной организации рабочего процесса после окончания пандемии. В результате перехода на удалённый режим труда у сотрудников появились возможности, которые они хотели бы сохранить в дальнейшем: больше времени проводить с семьёй (54%), не тратить время на дорогу до работы и обратно (53%) и экономить деньги (45%). Таковы данные нового исследования «Работа после пандемии: как она будет устроена», проведённого «Лабораторией Касперского» в октябре 2020 года*.

Опрос показал, что люди стремятся уйти от ранее существовавших ограничений и хотят работать в более гибких условиях, при которых во главу угла ставятся их собственные интересы. Так, около трети опрошенных не хотели бы возвращаться к тем или иным принятым ранее правилам. Например, 32% не готовы снова работать по строгому восьмичасовому графику. В целом по миру этот показатель даже выше — 39%. А 35% не хотят быть строго привязаны к офису, 33% — к пятидневной рабочей неделе.

Каждый четвёртый (24%) хотел бы продолжать работать удалённо и после окончания пандемии. Сотрудники ждут поддержки от своих работодателей, особенно в том, что касается использования технологий, — об этом сообщили 43% участников опроса. По их отзывам, чтобы быть более продуктивными, защищёнными, а также всегда быть на связи, им нужен доступ к необходимому оборудованию, инструментам и возможность получать техподдержку.

«Пандемия ускорила цифровую трансформацию и привела к смешению рабочего и личного. Мы видим, что сотрудники стремятся к изменениям рабочего процесса в поиске большей свободы и гибкости, — сказала Елена Молчанова, представитель направления для повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness. — При этом уже очевидно, что тренд к удалённому формату работы будет набирать силу. В своих хоум-офисах сотрудникам придется принимать всё больше самостоятельных и оперативных решений в вопросах информационной безопасности, а для этого им особенно важно обладать высокой цифровой грамотностью».

Для защиты сотрудников, работающих в гибком режиме, «Лаборатория Касперского» рекомендует компаниям: вдохновлять людей на повышение цифровой грамотности и мотивировать их получать новые знания. В этом может помочь платформа Kaspersky Automated Security Awareness Platform; защищать рабочие данные и устройства, в том числе с помощью паролей, шифрования и создания резервных копий; обеспечивать безопасность сотрудников внутри и вне офиса, на любых устройствах, которые они используют для решения рабочих задач. В этом может помочь такое решение, как Kaspersky Endpoint Security Cloud.