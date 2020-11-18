74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Positive Technologies: киберпреступники переключились с социальной инженерии на хакинг

Эксперты компании Positive Technologies подвели итоги III квартала 2020 г. Анализ показал существенный рост числа атак на организации с использованием шифровальщиков, увеличение доли хакинга до 30%, а также всплеск атак на медицинские учреждения. Кроме того, злоумышленники стали эксплуатировать интерес общества к вакцине от COVID-19.

По данным исследования, взрывной рост активности злоумышленников, который наблюдался в первом полугодии на фоне начала пандемии COVID-19, начал замедляться. Однако число атак остается стабильно высоким, и тенденция к ежеквартальному увеличению количества инцидентов по-прежнему сохраняется. Так, в сравнении со II кварталом 2020 г. количество атак выросло на 2,7%, а в сравнении с III кварталом 2019 г. — на 54%.

В связи с пандемией и переходом на удаленную работу многие компании вывели на сетевой периметр дополнительные сервисы, которые не всегда оказываются надежно защищены, таким образом у преступников появилось больше возможностей для атак. Проведенный анализ показал, что доля эксплуатации уязвимостей среди методов атак на организации выросла на 12 п. п. по сравнению с прошлым кварталом и составила 30%. Среди прочего, злоумышленники активно используют недостатки безопасности в системах удаленного доступа. При этом доля атак на организации с использованием методов социальной инженерии, напротив, снизилась с начала года: если в I квартале она составляла 67%, то в III квартале — всего 45%.

Как отмечают эксперты, в III квартале произошел рекордный скачок числа атак на организации с использованием программ-вымогателей. В каждой второй атаке с распространением вредоносного ПО были задействованы шифровальщики. В прошлом квартале их доля составляла всего 39% среди всех атак с использованием вредоносов, тогда как в этом — уже 51%.

Был зафиксирован и очередной всплеск количества атак, направленных на медицинские организации. Половина из них была совершена операторами программ-вымогателей, и последствия были значительными. Под ударом оказались не только клиники, непосредственно оказывающие помощь больным COVID-19, но и исследовательские центры, которые занимаются разработкой вакцины.

«По нашим данным, тема COVID-19 эксплуатируется злоумышленниками и в атаках на физических лиц, — отметил аналитик Яна Юракова. — Если в прошлом квартале в своих фишинговых рассылках хакеры предлагали средства защиты или дополнительную информацию о вирусе, то сейчас они чаще спекулируют на теме вакцины от него. При этом мы видим, что количество фишинговых рассылок о коронавирусе быстро идет на спад. Доля атак с использованием методов социальной инженерии, в которых затрагивается тема пандемии, сократилась с 16% в прошлом квартале до 4% в текущем».