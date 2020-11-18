74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Waves Enterprise запустила блокчейн-сервис для онлайн голосования

Waves Enterprise объявила о выводе на глобальный рынок нового продукта – сервиса дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на блокчейне. Технология обеспечит конфиденциальность, целостность и доступность данных на всех этапах избирательного процесса: от фиксирования голоса избирателя до подсчета результатов.

В отличие от многих других сервисов, ДЭГ Waves Enterprise использует блокчейн на всех этапах голосования, а не только для записи конечных результатов. Распределенная архитектура и отсутствие единой точки отказа обеспечивают неизменность информации и прозрачность для любого участника процесса. Смарт-контракты запрещают доступ неавторизованных участников к голосованию и проверяют все действия пользователей на достоверность.

Совместно с блокчейном в решении используются криптографические механизмы, которые обеспечивают высокий уровень конфиденциальности и защиты от вмешательств в выборы нелегитимных сторон. Благодаря децентрализации серверов шифрования и распределенной генерации ключа избиратель может быть уверен в анонимности своего выбора и в том, что его голос учтен. Также в сервисе используется гомоморфное шифрование, позволяющее производить подсчет голосов без их расшифровки, что полностью обеспечивает тайну голосования.

«В результате использования разработок Waves Enterprise в прошедшем Едином дне голосования в России мы получили высокую оценку наших технологий, кроме того, наш сервис находился в стадии публичного тестирования последние 6 месяцев и сейчас мы готовы предоставить его для широкого коммерческого использования. В связи с событиями 2020 г. мы наблюдаем интерес к новым подходам в дистанционном электронном голосовании, и со стороны бизнеса, и со стороны институтов власти. Как разработчики мы приветствуем и поддерживаем использование современных криптографических механизмов и технологии распределенного реестра для совершенствования выборного процесса по всему миру», – сказал директор по продукту Waves Enterprise Артем Калихов.

Высокая производительность блокчейн-платформы Waves Enterprise позволяет обрабатывать тысячи транзакций в секунду. Поэтому сервис подходит для голосований любого масштаба: от собраний акционеров, заседаний советов директоров до национальных выборов. Стоимость голоса сопоставима со стоимостью использования других коммерческих сервисов подобного класса и дешевле организации очных собраний и удаленных голосований по почте, утверждают в Waves Enterprise.

Федеральная система ДЭГ, разработанная по заказу ЦИК «Ростелекомом» и Waves Enterprise на базе этого сервиса, была применена в России в Единый день голосования в Курской и Ярославской областях в сентябре 2020 г. В голосовании приняли участие более 30 тыс. человек.