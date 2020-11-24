Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Dataline запустила сервис по комплексной защите веб-приложений

Dataline запустила сервис по комплексной защите веб-приложений. Сервис защиты веб-приложений построен на базе Web Application Firewall (WAF) FortiWeb. В новом сервисе его дополнили решения для комплексной защиты сайтов: регулярная проверка сайта сканером Qualys на наличие уязвимостей; Qrator.Ingress для фильтрации трафика и защиты инфраструктуры от DDoS-атак; ELK для сбора статистики, визуализации и анализа данных.

Перед подключением к сервису сайт клиента анализируется на уязвимости с помощью сканера Qualys. Специалисты DataLine определяют меры защиты совместно с клиентом и настраивают WAF с учетом найденных уязвимостей.

В дальнейшем инженеры центра киберзащиты Dataline оказывают расширенную поддержку: настраивают индивидуальные политики безопасности, мониторят работу WAF и активность на сайтах, оперативно меняют политики по согласованию с клиентом. Клиент видит статистику по решению на дашбордах в ELK.

Сервис помогает выполнить требования к WAF по стандарту PCI DSS для компаний, которые работают с платежной информацией клиентов. Сам сервис также имеет сертификацию по PCI DSS.

Детальный SLA гарантирует круглосуточную техническую поддержку, доступность сервиса 99,982% и финансовую ответственность провайдера за нарушение.