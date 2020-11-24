74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

«Лаборатория Касперского» назвала бюрократию основным барьерьером для инициатив в области промышленной кибербезопасности

Основными препятствиями к внедрению решений для защиты промышленных сред респонденты опроса «Лаборатории Касперского» назвали невозможность остановить производство (34%), бюрократию, в том числе слишком долгий процесс одобрения (31%) и задержки, связанные с тем, что за принятие решений ответственно слишком большое количество людей (23%).

Кибератаки продолжают оставаться актуальной проблемой для промышленных компаний и АСУ ТП, и пандемия усугубила положение дел. Индустриальные предприятия вынуждены адаптироваться к новым нормам, таким как дистанционный режим работы, повсеместная цифровизация и дополнительные меры гигиены, а также к изменившемуся ландшафту киберугроз, например, растущему числу фишинговых атак. Организациям следует убедиться, что имеющиеся средства защиты эффективны в сложившейся ситуации и что промышленные сети ограждены от вредоносных действий.

Большинство барьеров, о которых сообщили респонденты, носят скорее бюрократический, чем технический характер. Почти половина организаций (46%) столкнулась с бумажными проволочками при реализации проекта по промышленной кибербезопасности. Помимо долгого процесса одобрения и большого числа согласующих помехи создают затянутые процессы выбора поставщиков и закупок, а также препятствия со стороны других отделов.

По мнению почти половины организаций (46%), из-за пандемии приоритеты в промышленной безопасности станут другими. Им, по всей видимости, нужно будет на ходу менять стратегию киберзащиты и быстро внедрять новые практики. Это может быть непросто из-за специфических требований на подобных объектах, а барьеры, о которых шла речь выше, могут еще больше тормозить весь процесс. Каждая четвертая организация (24%) сообщила о том, что ситуация осложняется сокращением бюджета на промышленную безопасность в результате пандемии.

«Обсуждая эти препятствия с представителями российских предприятий, мы выяснили, что последние даже чаще сталкиваются с помехами, о которых говорили респонденты по всему миру. В то же время сокращение бюджета на безопасность промышленных систем в меньшей степени коснулось российской промышленности. В целом инвестировать деньги и ресурсы в проекты без прозрачного расчета коэффициента возврата инвестиций, к которым часто относятся инициативы по кибербезопасности, всегда труднее. Решения для защиты промышленных сред появились не так давно, поэтому пока их внедрение связано с рядом сложностей. Мы как вендор должны помочь предприятиям упростить и ускорить этот процесс. Наша задача — сделать коэффициент возврата инвестиций более прозрачным и объяснить все риски, чтобы клиенты с самого начала понимали все преимущества таких технологий и могли при необходимости убедительно представлять их своему руководству», — сказал Георгий Шебулдаев, руководитель департамента развития новых продуктов «Лаборатории Касперского».

Чтобы помочь компаниям ускорить реализацию проектов в области промышленной кибербезопасности, «Лаборатория Касперского» рекомендует следующие шаги: если у организации недостаточно соответствующего опыта, лучше внедрять решения поэтапно — начать с выстраивания организационных процессов и внедрения базовых мер кибербезопасности, таких как защитные экраны и защита конечных устройств, затем перейти к более сложным проектам, таким как мониторинг сетей, решения для предотвращения вторжений и SIEM-системы. Кроме того, существуют промышленные стандарты — ISO/IEC руководства, которые помогают организовать и ускорить выполнение проекта; разрешать внедрение только тех операционных технологий, которые обладают встроенными средствами безопасности. Это поможет в дальнейшем упростить процесс внедрения защитных решений и даст экспертам по безопасности OT-систем возможность тестировать новые инструменты в этих сегментах инфраструктуры; обучать людей, в частности проводить тренинги по промышленной безопасности для сотрудников ИБ-отделов и операционных инженеров и по цифровой грамотности для всей компании. Такие тренинги учат оценивать риски и определять зоны ответственности каждого сотрудника, а также повышают степень осведомленности коллектива в области кибербезопасности; выбрать надежное защитное решение для OT-компонентов и сетей, а также доверенных партнеров для его внедрения. Kaspersky Industrial CyberSecurity обеспечивает защиту конечных устройств и мониторинг сети, кроме того, включает в себя экспертные сервисы, в том числе анализ защищенности, услуги по реагированию на киберинциденты и самые актуальные данные об угрозах и возможных мерах противодействия.